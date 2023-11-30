Роботы-обходчики, кабельная арматура и зарядные станции для электробусов

АО «Сетевая компания» провело смотр достижений татарстанского электротехнического кластера

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

В Татарстане семимильными шагами развивается производство оборудования и материалов, необходимых для работы энергетического кластера. Среди них — и «классика», которую пришлось экстренно импортозамещать (счетчики, арматура, защитное оборудование, инструменты и т. д.), и уникальные, инновационные решения, которые развиваются в рамках НИОКР (роботы, зарядные станции для электромобилей, оборудование для дистанционной диагностики воздушных линий электропередач и т. д.). Работа эта идет в том числе в технопарке «Искра-Волга», основные мощности которого сосредоточены под Зеленодольском. На его площадке прошла выставка, где руководители «Сетевой компании» ознакомились с достижениями предприятий энергетического кластера. О том, что там представляли, — в репортаже «Реального времени».

«Нам удается вместе создавать новые изделия и устройства»

— Одно рабочее место сотрудника «Сетевой компании» генерирует шесть новых рабочих мест в республике! — говорил Ильшат Фардиев, гендиректор АО «Сетевая компания», обходя выставку. — Хотел бы поблагодарить наших коллег от имени всей компании. Нам удается шаг за шагом вместе воплощать инновационные идеи и создавать новые передовые изделия и устройства!

«Вместе» — потому что инженеры компаний, работающих в технопарке «Искра-Волга», в своих разработках ориентируются на запрос энергетиков. Вместе с коллегами из «Сетевой компании» они создают мысленные эскизы, понимают, в чем состоит необходимость энергетической отрасли прямо сейчас. А потом в технических лабораториях создают новое оборудование, закрывают лакуны, образовавшиеся после обрушения цепочек импорта, и придумывают для энергетиков уникальные устройства, облегчающие труд, улучшающие качество и стабильность подаваемой электроэнергии.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Сетевая компания»

Нам удается шаг за шагом вместе воплощать инновационные идеи и создавать новые передовые изделия и устройства!



Тут, в технопарке «Искра-Волга», путь идеи от светлой головы инженера до массового внедрения инновации в производство максимально короткий. Всего два года назад на его зеленодольской площадке были открыты первые производства — а сейчас на 30 тысячах квадратных метров не найти свободного места. Уже построены две очереди производственных помещений, недавно выделены средства на третью.

В штате резидентов технопарка — 600 человек. По сути, «Искра-Волга» представляет собой холдинг промышленных предприятий, которые делают электротехническое оборудование, обучают персонал, ведут НИОКР. Кроме Зеленодольска, площадки технопарка есть в Казани, Заинске и Набережных Челнах.

«Здесь делают уникальные, живые разработки!»

Свои разработки на выставке представили предприятия-резиденты технопарка: ООО «Промэнерго» — умные счетчики электричества и газа, ООО «ЭлектроОптима» — электротехническое оборудование, СКАТ — высоковольтно-кабельную арматуру, ООО «ЭнергоИнновации» — зарядные станции для электромобилей, ООО «ПСК «СтройИнвест» — арматуру для самонесущих изолированных проводов (СИП) и полный спектр приспособлений для строительства и долгосрочной эксплуатации воздушных линий с СИП.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Сетевая компания»

Интересные решения показали предприятия холдинга УК «Энергоразвитие»: ООО «Зеленодольский электротехнический завод» (ЗЭТЗ) представил зарядные станции для электромобилей, а ООО «Эрвольт» — инструменты и средства защиты для работы под напряжением на электрических линиях, траверсы, разъемы для автомобильных «зарядок».

Показали свои новые разработки и другие крупные предприятия электротехнического кластера Республики Татарстан: ООО «Завод Таткабель» предложило инновационные методы защиты кабеля от внешних воздействий, чтобы увеличить срок их действия, ООО «Автодор-Моторс» — технику для совершения работ на подвесных линиях (платформы, передвижные краны и т. д.), а ООО «СекторЭнерго» — арматуру и средства защиты для работ под напряжением.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Сетевая компания»

Большая часть представленного оборудования — инновационные разработки. До последних лет немалая часть устройств и инструментов, с которыми работали энергетики страны, импортировалась, но настала пора производить собственное. Потребности отрасли огромные, поэтому промпарк, образовавшийся два года назад, работает на всех парах. Результаты впечатляют: ряд разработок уже вышел на рынок, еще ряд проходит сейчас финальные испытания. Площадкой для пилотирования большей части представленных новинок выступило АО «Сетевая компания». Его генеральный директор Ильшат Фардиев говорил после обхода выставки:

— В процессе НИОКР нам и производителям оборудования надо работать вместе. Научно-технический прогресс идет семимильными шагами, и его не надо останавливать. И сегодня вживую мы видим результаты больших дел. Чего здесь только нет! Помните, два года назад мы открывали это большое красивое здание, в котором ветер гулял. А сегодня посмотрите — тут же пройти негде! И что самое важное — здесь создают уникальные, живые разработки.

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Прототип робота и счетчик, который умеет не только считать

«Реальное время» поговорило с авторами таких уникальных разработок. И они, кажется, действительно живые. По крайней мере, робот, который деловито сновал в своеобразном манеже, ловко обходя расставленные препятствия, выглядел весьма витально. Иван Феоктистов, специалист направления по инновационной деятельности компании «Промэнерго», рассказал о нем:

— Это прототип робокомплекса, который будет работать на большой подстанции. В его задачи войдет низовой осмотр электрооборудования. Сейчас обходы и осмотры проводит оперативный персонал станций, и в дальнейшем мы надеемся препоручить эту роль роботу. Он будет ехать по подстанции по заданному маршруту, обходить объекты и фиксировать их состояние. На него навешивается диагностическое оборудование: тепловизор, камеры, звуковые датчики, другие элементы. По ним он будет диагностировать состояние оборудования подстанции и отправлять отчет на сервер для обработки данных. Это наша уникальная разработка. На нее запланированы два года (для такой сложной системы это очень сжатые сроки). В конце 2024 года система будет уже полностью готова.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Сетевая компания»

А еще «Промэнерго» представил уникальные счетчики с расширенным функционалом: они не только фиксируют количество потребленной электроэнергии, но и дистанционно ищут повреждения на воздушных линиях электропередач и сообщают, к какому прибору учета повреждение ближе всего. Сейчас их находят либо путем физического обхода сетей и осмотра человеком, либо отдельно разработанным под эту задачу прибором. Теперь можно будет не тратиться на другие приборы и экономить время персонала: приборы учета «по совместительству» еще и будут находить повреждения.

Зеленодольские ЭЗС для столичных электробусов и технологии для работ под напряжением

Большое внимание на выставке привлекли зарядные станции E-PROM, в том числе ультрабыстрые для электробусов. Вот что рассказал в беседе с «Реальным временем» директор ООО «Энергоинновации» Ильнур Мубаракшин:

— У нас сегодня широкая линейка продукции, мы охватываем полный спектр зарядных станций — начиная от самых маленьких, бытовых, которые применяются в частных домовладениях, и заканчивая ультрабыстрыми зарядными станциями для электробусов мощностью 300 кВт. Такая станция позволяет заряжать электробусы КАМАЗ, ЛиАЗ» и других популярных марок. Малогабаритную станцию для автобусов мы разработали в этом году, и она, надо сказать, пользуется широким спросом — благодаря компактным размерам ее можно поставить даже в бытовом гараже. На разработку ультрабыстрой зарядной станции для электробусов у нас ушло 8 месяцев: уже разработан целый комплекс решений по ее улучшению.

Локализация производства ультрабыстрых «зарядок» составляет порядка 80% — это означает, что такие станции можно считать полностью произведенными в России. До татарстанской компании такие станции выпускал только один российский производитель. Сегодня на E-PROM приходится 40% российского рынка подобной продукции. Среди клиентов компании — в первую очередь московский департамент транспорта. Из Зеленодольска уже отправляются зарядные станции в столицу, ведь сегодня в Москве курсирует около 1 000 электробусов, а в 2024-м власти столицы собираются увеличить это число вдвое. Так что разработки татарстанских инженеров пришлись там очень даже в строку.

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

«Реальное время» уже рассказывало о том, как АО «Сетевая компания» одним из первых в стране освоило работы на сетях без отключения электричества. Но для того чтобы проводить работы под напряжением прямо на ЛЭП, нужно особое оборудование и средства защиты для персонала. В Татарстане эти процессы идут рука об руку. Энергетики уже научились работать под напряжением — и инженеры уже научились изготавливать все необходимое для этих работ. Инструменты для работы под напряжением до 1000 В, перчатки и рукава из натурального латекса, средства коллективной защиты (оболочки, покрывала и т. д.), изолированные траверсы и многое другое изготавливают татарстанские предприятия ООО «Эрвольт» и ООО «СекторЭнерго». А официальный дилер ПАО «КАМАЗ» ООО «Автодор-Моторс» создает единственные в России автогидроподъемники для работ под напряжением.

Марсель Файзуллин, технический директор компании «Энергоинновации», которой принадлежит бренд СКАТ, рассказывает:

— Мы занимаемся производством высоковольтно-кабельной арматуры напряжением 110, 220, 330 и 500 кВ. На выставке представили образцы кабельной арматуры напряжением 110 кВ: например, соединительные и концевые муфты. Компания сама разрабатывает эту продукцию: у нас свой инженерный состав, мы сами производим расчеты и на их основе разрабатываем устройства, в том числе и инновационные. Так, у нас есть модели муфт со встроенными датчиками напряжения и частичного разряда. Это делает кабельные соединения более «умными» и предсказуемыми. С их помощью можно проводить мониторинг кабельных линий.

Все комплектующие — отечественного производства, причем на 70% компания использует продукцию татарстанских производителей. На это она и делает упор: ищет тех поставщиков, которые работают рядом. Аббревиатура СКАТ так и расшифровывается — «силовая кабельная арматура Татарстана». Успешные испытания продукции уже проведены, она будет использоваться на объектах АО «Сетевая компания». Прямо сейчас производится партия кабельной арматуры для строительства линии «Новокремлевская — Западная».

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

«У вас, подрядчиков, должен быть консорциум!»

Описанное — лишь малая часть представленного на выставке. Татарстанские производители в тесном сотрудничестве с энергетиками не только научились импортозамещать оборудование. Они предлагают все новые и новые инновационные решения, ведь техническая мысль, как говорит Ильшат Фардиев, на месте не стоит, и никуда не уйти от новых технологий. А значит, переход к инновациям нужно возглавить, «поймать гребень» этой волны.

Иван Феоктистов из «Промэнерго» сказал нашему корреспонденту, представляя свои разработки:

— Есть стереотип о том, что в России не появляется технологических новинок. Да людям надо просто ходить по предприятиям и таким выставкам! Ведь мы сейчас выходим на совершенно новый уровень. Многие так же, как и мы, занимаются инновационной деятельностью. Есть много интересных разработок, о которых просто мало кто знает!

И еще одна важная красная нить прошла через всю работу руководства «Сетевой компании» на выставке. Здесь наглядно видно, как тесно взаимосвязаны все направления в энергетике и электротехнике между собой. Компании стремятся расширять спектр производимой продукции, но невозможно одному производителю специализироваться на всем подряд. Однако заказчик — электросетевая компания — в поисках поставщика хочет получить сразу комплексное решение.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Сетевая компания»

Ему некогда бегать по предприятиям и искать отдельно провода, концевые муфты, счетчики, подстанции и защитные перчатки для своих монтеров. Поэтому конкуренцию за заказчика выиграет тот поставщик, который подумает за него и предложит все и сразу: разработает проект, найдет все оборудование и комплектующие, да еще и сам приедет и все установит. Именно поэтому Ильшат Фардиев, на приподнятой ноте прощаясь с инженерами, предложил:

— Мы живем в условиях большой конкуренции сегодня. В связи с созданием таких заводов, через НИОКРы, через решение наших вопросов создается целый комплекс решений. И у вас, подрядчиков, должен быть консорциум. Обязательно вам нужно заключить между собой соглашение, чтобы вы могли сразу предлагать заказчику комплексное решение. Ведь конкуренция будет усиливаться, и поэтому вы должны предлагать качественное и надежное решение под ключ!

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