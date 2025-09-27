113 участников СВО были избраны на госслужбу в Татарстане

Этим поделился Рустам Минниханов в ходе прошедшей встречи с президентом России Владимиром Путиным

На прошедшей видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным раис Татарстана Рустам Минниханов поделился результатами прошедших в республике выборов, которые касаются зачисления на госслужбу участников СВО.

— Во всех городах и населенных пунктах республики татарстанцы выбрали своих представителей, это 7 531 депутат, в их числе 113 участников СВО, — сказал Минниханов.

До единого дня голосования стало известно, что в Татарстане 114 участников спецоперации баллотировались в органы местного самоуправления. Позднее президент России Владимир Путин поднял вопрос о наличии участников боевых действий в составах фракций и их влиянии на партии.

Наталья Жирнова