113 участников СВО были избраны на госслужбу в Татарстане
Этим поделился Рустам Минниханов в ходе прошедшей встречи с президентом России Владимиром Путиным
На прошедшей видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным раис Татарстана Рустам Минниханов поделился результатами прошедших в республике выборов, которые касаются зачисления на госслужбу участников СВО.
— Во всех городах и населенных пунктах республики татарстанцы выбрали своих представителей, это 7 531 депутат, в их числе 113 участников СВО, — сказал Минниханов.
До единого дня голосования стало известно, что в Татарстане 114 участников спецоперации баллотировались в органы местного самоуправления. Позднее президент России Владимир Путин поднял вопрос о наличии участников боевых действий в составах фракций и их влиянии на партии.
