Минниханов назвал трудоустройство ветеранов СВО важнейшим вопросом для Татарстана

Он подчеркнул, что республика активно работает над созданием условий для их успешной интеграции в мирную жизнь

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании заявил, что трудоустройство ветеранов СВО является одним из важнейших вопросов на сегодняшний день. Он подчеркнул, что республика активно работает над созданием условий для их успешной интеграции в мирную жизнь и востребованности в обществе.

Минниханов отметил, что в Татарстане уже реализуется кадровая программа для участников и ветеранов СВО под названием «Батырлар. Герои Татарстана». В рамках этой инициативы первая группа из 46 слушателей в настоящее время проходит стажировку в органах власти. За каждым ветераном закреплен наставник из числа министров и глав администраций республики.

— Результатом исполнения данной программы должны стать реальные кадровые решения, такие задачи перед наставниками мной поставлены, — цитирует пресс-служба раиса РТ. Он также добавил, что в ходе сентябрьских выборов 15 участников программы «Батырлар» уже были избраны депутатами муниципальных образований. Всего по республике депутатами по муниципальным выборам было избрано 113 ветеранов СВО.

Раис Татарстана подчеркнул, что в данной работе наставники играют важную роль. Однако он особо отметил, что создать условия для трудоустройства вернувшихся с СВО бойцов должны и промышленные предприятия.

— Многие из ветеранов СВО работали на производствах. Эти люди должны найти себя. Очень внимательно к этому надо отнестись. Они должны быть трудоустроены, у них должен быть заработок, их семьи не должны нуждаться. Они должны быть востребованы в обществе — вот главная задача, — заявил Минниханов.

Ранее правительство дало поддержку законопроекту, который устанавливает преимущественное право ветеранам боевых действий, вернувшимся на гражданскую работу после мобилизации или службы по контракту в период СВО, оставаться на рабочем месте при сокращении штата.

Рената Валеева