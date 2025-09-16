ЦИК Татарстана утвердил результаты выборов раиса республики
Победу одержал действующий глава Рустам Минниханов — он набрал 88,09% голосов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана утвердила результаты выборов раиса республики. Победу одержал действующий глава Рустам Минниханов, набравший 1,9 млн голосов, или 88,09% от общего количества.
Первый секретарь регионального отделения партии КПРФ Хафиз Миргалимов набрал 110,7 тыс. голосов (4,97%), координатор татарстанского отделения ЛДПР Руслан Юсупов — 93,5 тыс. (4,2%), а председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов — 42,2 тыс. (1,9%).
Всего в выборах участвовали 2,2 млн татарстанцев. Явка составила 75,85%.
Напомним, Минниханов набрал наибольшее число голосов на выборах глав регионов России. Подробнее — в материале «Реального времени».
