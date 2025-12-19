Новости промышленности

13:57 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Татарстан нарастит производство сельхозпродукции более чем на 7% по итогам года

18:07, 19.12.2025

В денежном выражении объем производства превысит 400 миллиардов рублей

Татарстан нарастит производство сельхозпродукции более чем на 7% по итогам года
Фото: Алексей Вангаев

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров подвел итоги работы агропромышленного комплекса республики. Он отметил, что прогнозные показатели, установленные в начале года, успешно реализуются, благодаря эффективной совместной работе специалистов отрасли.

По итогам года ожидается рост производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 7%. В денежном выражении объем производства превысит 400 миллиардов рублей.

Важным шагом в развитии отрасли стало внедрение федерального проекта «Кадры в АПК» в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В муниципальных районах республики открылись агротехнологические классы, где обучают по следующим направлениям: генетика и селекция, эффективное животноводство, современные биотехнологии, птицеводство, агроинженерия и цветоводство.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьАгропром Татарстан

Новости партнеров

Читайте также