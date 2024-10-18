В Татарстане начнут заносить лошадей татарской породы в специальную базу данных

Фото: Максим Платонов

В Татарстане создадут электронную базу данных лошадей татарской породы. Об этом сообщил завкафедрой биологии, генетики и разведения животных Казанской госакадемии ветмедицины Ильнур Камалдинов на совещании по вопросам развития коневодства и конного спорта в Минсельхозпроде республики.



До конца года планируется лицензировать три хозяйства, где проведены чипирование лошадей, бонитировка и генотипирование. Это позволит достоверно определить происхождение лошадей татарской породы и сохранить ее наследственность.

Проректор по учебно-воспитательной работе Казанской ветакадемии Ленар Загидуллин добавил, что после ремонта корпусов вуза появилась возможность обучать специалистов по коневодству и предоставлять студентам практику в хозяйствах и на ипподроме.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане насчитывается 13 тыс. лошадей в личных подсобных хозяйствах и 10 тыс. голов в крестьянско-фермерских хозяйствах. Для личных подсобных хозяйств предусмотрены субсидии на содержание кобыл старше трех лет из расчета 5 тыс. рублей на животное.

Напомним, что в первом полугодии Татарстан произвел 228 тонн товарной рыбы, что соответствует уровню прошлого года, но тогда наметился спад на 8%. Причины — в климатических факторах, снижении рыбопродуктивности прудов и рыбопродукции в ряде хозяйств. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина