Татарстан установил исторический рекорд по вводу жилья: 3,5 млн квадратных метров за год

Этот показатель на 8% больше запланированного

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане побили рекорд по строительству жилья. За год ввели в эксплуатацию более 3,5 миллиона квадратных метров — это на 8% больше запланированного.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства, в республике появилось 110 новых многоквартирных домов. Кроме того, завершили программу социальной ипотеки — сдали 44 дома. Особенно заметно выросло индивидуальное строительство: люди построили почти 18 тысяч частных домов. Детям‑сиротам тоже обеспечат жилье: контракты заключили на все 450 квартир, и большинство из них уже перешли в собственность республики.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Строители не ограничились только жильем. Появились пять новых объектов водоснабжения, проложили шесть дорог и подготовили три площадки для будущих домов. В работе остаются важные социальные объекты: в 2026 году продолжат строить школы в Агрызе, Буинске и Мензелинске, детские сады в Пестречинском и Зеленодольском районах. Также в планах — Центр развития футбола и многофункциональные центры в Агрызе и Буинске.

В Казани в следующем году возобновят большой экологический проект — рекультивацию иловых полей, о которой писало «Реальное время».



Наталья Жирнова