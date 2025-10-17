Рустам Минниханов — Госсовету: «Достижения республики — заслуга многих поколений»

Раис Татарстана обратился с посланием парламенту на 2026 год — главные тезисы

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием Государственному совету Татарстана на 2026 год. Доклад состоялся в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева в рамках четырнадцатого заседания Государственного совета Татарстана седьмого созыва. Глава республики заявил о положительной динамике в экономике, но наказал увеличивать количество роботов на производствах и активнее использовать IT и искусственный интеллект. Главные тезисы — в материале «Реального времени».

Следующий — 2026-й — объявлен в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести

Свое обращение Рустам Минниханов начал с заявления о том, что все успехи и достижения республики — результат совместного труда нашего многонационального народа.

По словам Минниханова, в 2025 году впервые за последние несколько лет в Татарстане «Бессмертный полк» прошел в очном формате — его участниками стали свыше 150 тыс. человек. Вместе с тем не менее значимым событием раис республики назвал присвоение Зеленодольску почетного звания «Город трудовой доблести».

— Мы всегда должны помнить о том, какой ценой досталась Победа — и на фронте, и в тылу. Создание необходимых условий для комфорта и благополучия ветеранов, ежедневная забота о них — обязанность органов власти всех уровней. Сегодня, как и 80 лет назад, наши бойцы под руководством Верховного Главнокомандующего отстаивают суверенитет страны, самоотверженно сражаясь с нацизмом. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, 17 татарстанцев удостоены высокого звания Героя России. К сожалению, восемь из них — посмертно. 3 285 уроженцев республики посмертно награждены орденом Мужества. В знак глубочайшего уважения к защитникам Отечества и труженикам тыла во все времена объявляю 2026 год в Республике Татарстан Годом воинской и трудовой доблести, — заявил раис.

О вкладе крупных компаний в экономику Татарстана

— Последние 5 лет экономика республики демонстрирует стабильный рост. Задача достигнуть 5 трлн рублей ВРП, заложенная в Стратегии-2030, превышена уже по итогам 2024 года. Основой дальнейшего развития экономики республики является нефтегазохимический комплекс, — подчеркнул Минниханов.

По его словам, «Татнефть», отметившая 75-летие, сохраняет стабильную добычу нефти на уровне 28—30 млн тонн в год, несмотря на высокую степень выработанности месторождений. В свою очередь, ТАНЕКО, один из ведущих нефтеперерабатывающих комплексов Европы, перерабатывает более 17 млн тонн нефти ежегодно. В текущем году введена вторая установка гидрокрекинга с отечественным оборудованием, что позволило повысить выход светлых нефтепродуктов до 90%.

— «Татнефть» ежегодно направляет более 30 млрд рублей на развитие сфер образования, медицины, культуры и спорта, создание комфортной среды, а также ведет активную работу с кадрами, формируя фундамент для будущего промышленного и научного лидерства. Хочу поблагодарить компанию «Татнефть» за многолетнее эффективное взаимодействие и поддержку проектов республики, — отметил значимость компании Минниханов.

Вместе с тем напомнил раис Татарстана и о компании СИБУР, которая реализует масштабные проекты в регионе. Запущен олефиновый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», производство гексена-1 мощностью 50 тысяч тонн в год, парогазовая установка мощностью 250 МВт на «Казаньоргсинтезе». Ведется модернизация этиленопровода и строительство производства катализаторов. В следующем году планируется открытие научного центра в Казани. Социальные инвестиции компании за 4 года превысили 7 млрд рублей.

Большой вклад вносит и ТАИФ-НК, который входит в топ-20 мировых НПЗ по технологической сложности. «Компания занимает лидирующие позиции по выходу светлых нефтепродуктов с каждой тонны перерабатываемой нефти. На территории нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске компания ведет строительство научно-исследовательского центра для разработки отечественных технологий глубокой переработки нефти», — заявил Минниханов.

Энергетический сектор также демонстрирует положительную динамику. За 10 лет введены новые энергетические мощности на 1,7 гигаватта. ТГК-16 модернизирует паровые турбины Нижнекамской ТЭЦ-1. ТАНЕКО завершает реконструкцию энергетических котлоагрегатов. «Татэнерго» осуществило замену тепловых сетей в Нижнекамске. Приоритетной задачей остается модернизация Набережночелнинской ТЭЦ.

Завод «Аммоний» достиг рекордного показателя в 2 млн тонн продукции и продолжает реализацию проекта «Аммоний-2». КАМАЗ развивает инновационные направления, включая электробусы и беспилотные технологии, фокусируясь на расширении производства автомобилей К5. «Соллерс» наладил выпуск пяти новых моделей автотехники с высокой локализацией производства.

Казанский авиационный завод завершает модернизацию для серийного производства Ту-214. Казанский вертолетный завод после модернизации приступил к выпуску вертолета «Ансат» с российским двигателем и готовится к производству Ми-34.

ПОЗиС расширил производство холодильного оборудования, включая медицинские морозильники и холодильники для вакцин. «Технодинамика» провела модернизацию Казанского порохового завода и Казанского завода точного машиностроения. «Казанькомпрессормаш» создает уникальный испытательный комплекс для СПГ-оборудования. ТЭМПО реализует проект производственно-логистического хаба в Нижнекамске. «Хайер» вложила около 30 млрд рублей в создание шести заводов в Набережных Челнах. «Ростех» представлен в регионе 20 предприятиями.

«Поручаю активно участвовать в национальных проектах для создания центров компетенций в приоритетных направлениях»

Несмотря на положительные изменения, для Татарстана остается открытым кадровый вопрос. Для его решения Минниханов предлагает укреплять все возможные формы взаимодействия — как внутри ведомств, так и коммерческих структур.

По его словам, в сотрудничестве с федеральными структурами в республике создана и непрерывно развивается система подготовки профессиональных кадров.

Среднее профессиональное образование включает 18 победителей федерального проекта «Профессионалитет». На уровне высшего образования ведущую роль в подготовке кадров играют передовые инженерные школы. Индустриальные партнеры разрабатывают технические задания, организуют практику и способствуют трудоустройству выпускников.

— Крупный бизнес активно участвует в создании инфраструктуры для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров. Так, действуют корпоративный научно-технический центр СИБУРа и университетский кампус международного уровня «Высшая школа нефти» в Альметьевске, — отметил Минниханов.

Одним из ключевых инструментов укрепления кадрового потенциала является механизм целевого приема, считает татарстанский лидер. В текущем году работодатели разместили на портале «Работа в России» 2 255 предложений о заключении договоров на целевое обучение на 4 800 мест.

— Поручаю правительству совместно с Академией наук, вузами и предприятиями обеспечить активное участие республики в национальных проектах технологического лидерства для создания центров компетенций в приоритетных направлениях: авиа-, вертолето-, автомобилестроения, радиоэлектроники, новых материалов и химии, сельского хозяйства, медицины, сформировать и запустить новые междисциплинарные исследовательские направления, включая беспилотные технологии, искусственный интеллект и биотехнологии, а также проработать вопрос введения этих дисциплин в образовательные программы всех уровней. В условиях дефицита кадров ключевой задачей является повышение производительности труда. Необходимо максимально участвовать в соответствующих федеральных и республиканских проектах и мерах поддержки, внедрять на промпредприятиях элементы искусственного интеллекта и робототехнику. К 2030 году количество промышленных роботов в республике должно увеличиться в 4 раза, — указал на задачу Минниханов.

Как отмечает раис, важнейшее условие макроэкономической устойчивости и роста экономики заключается в стимулировании инвестиционной активности. За пятилетний период объем привлеченных инвестиций в экономику и социальную сферу составил 4,8 триллиона рублей. Создана современная инвестиционная инфраструктура, включающая специальные экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», новую зону «Зеленая Долина», территории опережающего развития и промышленные парки.

По словам Рустама Минниханова, требуется дальнейшее развитие инфраструктуры для привлечения инвесторов, формирование новых точек роста, координация усилий властей разного уровня, предприятий и поставщиков ресурсов для успешной реализации инвестиционных проектов и планов по улучшению инвестиционного климата. Необходимо сокращать сроки реализации инвестиционных строительных проектов, применяя совместные меры с корпорацией «Росатом» в проекте «Сквозной инвестиционный поток» и широко используя цифровые инструменты, такие как Единый кабинет согласований.

Вместе с тем под руководством страны Татарстан активно интегрируется в процессы БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза, укрепляет партнерство с соседними странами, государствами Ближнего Востока, Китаем, Индией, азиатскими и африканскими странами. Развитие международных экономических и культурных связей поддерживается проведением масштабных мероприятий, таких как форум «Россия — Исламский мир: Kazan Forum», экономический форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», Kazan Digital Week, Глобальный молодежный саммит, энергетические и нефтегазохимические форумы. Важно продолжать извлекать максимальную пользу из этих форматов.

Активно продолжается сотрудничество с исламским миром, включая деятельность Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Одним из шагов стала инициатива открытия в Казани представительства Международной организации по стандартам исламских финансов AAOIFI, что создаст новый важный центр развития партнерского финансирования в России и странах СНГ.

Татарстан — информационная столица России

Как отметил раис республики, президентом страны поставлена стратегическая цель ускорить развитие отечественного цифрового сектора, который должен стать драйвером преобразования всех сфер экономики. В Татарстане уже давно ведутся активные усилия в данном направлении. Было принято решение о запуске новой программы инновационных ИТ-проектов. Особый упор делается на приоритетные проекты цифровизации социальных услуг.

Ведется работа по цифровизации инфраструктурных объектов, таких как инженерные сети. Цифровые технологии позволят своевременно выявлять и устранять неисправности, упрощать оформление земельных участков. Продолжается работа по привлечению инвестиций в сектор информационных технологий. В особой экономической зоне «Иннополис» запущено производство современных аккумуляторов, готовится открытие заводов автоматизированных систем управления теплотехникой и производства специального оборудования. К 2030 году планируется достичь оборота отрасли в размере 100 миллиардов рублей ежегодно, а количество резидентов в ИТ-парке увеличится до одной тысячи. Помимо главного парка в Казани, сегодня функционирует еще 24 муниципальные площадки. К 2030 году планируется расширить сеть до 40 парков, охватывая таким образом всю территорию республики.

Минниханов указал на значительную работу, проведенную республикой за последние пять лет по повышению доступности широкополосного интернета для населения, особенно в сельских районах. За этот период высокоскоростной доступ появился у более чем 3,5 тысячи социально значимых объектов и свыше тысячи населенных пунктов, увеличив покрытие с 83% до 97%. Раис добавил, что в текущем году благодаря финансовой помощи правительства еще 176 деревень будут подключены к современным коммуникационным сетям.

— Все достижения и успехи республики — заслуга многих поколений татарстанцев. И сегодня все мы продолжаем их дело. Наша сила в величии исторического наследия, в единстве многонационального народа России, в наших крепких традициях и высоких духовных ценностях. Все это — прочная основа для дальнейшего развития и процветания Республики Татарстан, для новых больших побед и благополучного будущего нашей Родины! Мы вместе! Мы можем! Победа будет за нами! — заключил Минниханов.