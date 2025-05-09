«Как будто в мае 1945-го»: «Бессмертный полк» шагает по Казани

Фото: Динар Фатыхов

«Чтобы война не повторилась, страна должна иметь сильную, вооруженную армию. Тогда противоборствующие страны не посмеют подбираться к рубежам России», — рассуждал Эдуард Ягафаров, председатель Союза десантников Мензелинска, перед началом шествия «Бессмертного полка» в Казани. В отличие от большинства участников, он на этот раз поднял портрет погибшего на СВО мобилизованного друга Романа Яковлева и его славного деда Федора Фролова. В 80-ю годовщину Победы тысячи людей пронесли по центральным улицам города портреты близких родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Может, не каждый молодой человек в поисках информации дойдет до архива, но этот ход останется в памяти навсегда», — уверен депутат Госдумы Марат Нуриев.

Собралась вся Казань

Шествие «Бессмертного полка» в этот раз стало, пожалуй, самым масштабным за последние годы. К 14.00 в центре собралось большое количество людей с георгиевскими лентами и с портретами своих дедов и прадедов. Подсчитать с ходу было невозможно, так как цифра быстро менялась. Поток людей увеличивался, как только прибывал очередной состав метро на станцию «Площадь Тукая». Из подземки выходила одна группа за другой, а поезда были набиты битком. Приезжали и молодые курсанты, и мамы с детьми, и участники-герои СВО, и целые семьи.



Почти у всех — штендер с портретом. Кто-то нес с собой красные гвоздики, дети были в пилотках с красной звездочкой. И хотя до начала шествия оставался целый час, люди шли быстрым шагом, словно боясь опоздать на построение. Казалось, вся Казань торопилась на народное шествие, чтобы отдать память героям войны.

Реальное время / realnoevremya.ru

Центр города был перегорожен. Пройти на площадь Свободы можно было через рамки металлодетектора. Полиция досматривала каждую крошечную сумочку, но к этому относились с пониманием. Ведь Казань стала одним из немногих городов, кто решился провести в год 80-летия Победы народное шествие в условиях повышенного риска. По маршруту следования «Бессмертного полка» были приняты меры безопасности, поблизости были закрыты магазины и проверены крыши и чердаки прилегающих домов.

Минниханов — с портретом дяди, Ягафаров — с портретом друга

Акция «Бессмертный полк» впервые проходит вживую после нескольких лет онлайн-режима. Само шествие началось в 15.00. К ней присоединился глава Татарстана Рустам Минниханов, он шел с портретом своего дяди — Галимзяна Минниханова. В 19 лет он в составе 359-го стрелкового полка участвовал в боях под Москвой, где погиб 15 декабря 1941 года. Вместе с раисом в колонне шел Герой России участник СВО Расим Баксиков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эдуард Ягафаров, председатель союза десантников Мензелинска (входит в республиканскую организацию), приехал на шествие с портретом своего друга Романа Яковлева, мобилизованного в 2022 году. Он служил в мобилизованном полку 12—31 под позывным Север, погиб 9 мая 2024 года при штурме в селе Нетайлово Донецкой республики. Посмертно награжден орденом Мужества.

— Он не прятался и пошел защищать Родину по первому зову. Знаю тех, кто сбежал во время мобилизации за границу, а теперь вернулся. Но смотреть в глаза не могут. Сейчас мы понимаем смысл слов наших дедов, когда они говорили, что главное — чтобы не было войны. Чтобы война не повторилась, страна должна иметь сильную, вооруженную армию. Тогда противоборствующие страны не посмеют подбираться к рубежам России, — рассуждал председатель Союза десантников Мензелинска.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, Россия несет историческую миссию освободителя, спасает мир от нацизма. «За всю историю страны мы где-то навоевали еще лет пять, были локальные военные конфликты, участвовали в Африке, Анголе, всегда помогали дружественным странам», — говорит он.

Как завещал страну прадед Василий Варичев

На груди у Ягафарова почетная награда в виде чёрного креста с золотой окантовкой. Он был награжден ею во время прохождения срочной службы в 1996 году на Кавказе, имеет орден генерала Армии Маргелова (награда Союза десантников), знак отличия «Отважный». Сейчас он собирает и отвозит помощь татарстанским батальонам в зоне СВО. До начала мобилизации осуществил 35 рейсов с помощью фронту. Первая поездка в сторону Донецка, последующие в Луганск, а дальше в Херсон для батальонов «Тимер» и «Алга». Недавно вернулся из поездки в Донецк, где расквартирован мобилизованный полк 12-32.

Мензелинские власти помогают восстанавливать мирную жизнь в подшефном Лисичанске. Регулярно отправляют гуманитарные конвои. «Мы встречаемся с бойцами, смотрим как живут. Настроение одно — победить нацизм, нужна окончательная победа. Мой дед воевал против фашизма, и сейчас много родственников воюет на Украине», — рассказал Ягафаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По завету прадеда на народное шествие пришел ученик казанской гимназии 179 Макар Варичев с одноклассницей Софьей. «Мой прадед-танкист Григорий Акулов — герой! За полтора месяца подбил 150 танков при освобождении Европы в 1944 года. Погиб за полгода месяца до окончания войны. Сохранилась похоронка на Акулова. Написано было: «Сможем отомстить!». Второй прадед Василий Варичев — также фронтовик, каждый год чтил память своих сослуживцев. «Он гордился, что прошёл всю войну и передал отцу и мне наставление беречь память героев Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая он ходил в парк с красным гвоздиками, отдавал память. Ездил на могилу своих сослуживцев, поэтому и я каждый год с его портретом прихожу на 9 мая», — рассказал он.

Навсегда в памяти потомков

Парень считает, что в этом году обязательно нужно было собраться вместе. «Наши «друзья» запрещают носить георгиевскую ленточку, переписывают историю Великой войны. Но мы не сломлены, мы помним Победу наших героев. Сейчас время показать — мы помним, мы чтим, мы гордимся и не сдадимся», — заключил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат Госдумы Марат Нуриев пришел на шествие с портретом своего отца Габдулата Нуриева. Тот был призван в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет. Прошел всю войну артиллеристом. После окончания войны проходил службу в Чехословакии, Венгрии, освобождал территории от бандитских формирований. Вернулся в 1947 году.



— Воевал артиллеристом в мотострелковой части, потом взял на вооружение «Катюшу». Немцы сильно ее боялись, — передает он воспоминания отца, — Сейчас не все молодые люди помнят, где конкретно служили их деды и прадеды. Но если не будем проводить шествие «Бессмертный полк», если не будет парадов, тогда наши потомки ничего не будут знать о победе. До архива может не каждый дойдет, а шествие останется в памяти навсегда.