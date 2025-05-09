«Как будто в мае 1945-го»: «Бессмертный полк» шагает по Казани
«Чтобы война не повторилась, страна должна иметь сильную, вооруженную армию. Тогда противоборствующие страны не посмеют подбираться к рубежам России», — рассуждал Эдуард Ягафаров, председатель Союза десантников Мензелинска, перед началом шествия «Бессмертного полка» в Казани. В отличие от большинства участников, он на этот раз поднял портрет погибшего на СВО мобилизованного друга Романа Яковлева и его славного деда Федора Фролова. В 80-ю годовщину Победы тысячи людей пронесли по центральным улицам города портреты близких родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Может, не каждый молодой человек в поисках информации дойдет до архива, но этот ход останется в памяти навсегда», — уверен депутат Госдумы Марат Нуриев.
Собралась вся Казань
Шествие «Бессмертного полка» в этот раз стало, пожалуй, самым масштабным за последние годы. К 14.00 в центре собралось большое количество людей с георгиевскими лентами и с портретами своих дедов и прадедов. Подсчитать с ходу было невозможно, так как цифра быстро менялась. Поток людей увеличивался, как только прибывал очередной состав метро на станцию «Площадь Тукая». Из подземки выходила одна группа за другой, а поезда были набиты битком. Приезжали и молодые курсанты, и мамы с детьми, и участники-герои СВО, и целые семьи.
Почти у всех — штендер с портретом. Кто-то нес с собой красные гвоздики, дети были в пилотках с красной звездочкой. И хотя до начала шествия оставался целый час, люди шли быстрым шагом, словно боясь опоздать на построение. Казалось, вся Казань торопилась на народное шествие, чтобы отдать память героям войны.
Центр города был перегорожен. Пройти на площадь Свободы можно было через рамки металлодетектора. Полиция досматривала каждую крошечную сумочку, но к этому относились с пониманием. Ведь Казань стала одним из немногих городов, кто решился провести в год 80-летия Победы народное шествие в условиях повышенного риска. По маршруту следования «Бессмертного полка» были приняты меры безопасности, поблизости были закрыты магазины и проверены крыши и чердаки прилегающих домов.
Минниханов — с портретом дяди, Ягафаров — с портретом друга
Акция «Бессмертный полк» впервые проходит вживую после нескольких лет онлайн-режима. Само шествие началось в 15.00. К ней присоединился глава Татарстана Рустам Минниханов, он шел с портретом своего дяди — Галимзяна Минниханова. В 19 лет он в составе 359-го стрелкового полка участвовал в боях под Москвой, где погиб 15 декабря 1941 года. Вместе с раисом в колонне шел Герой России участник СВО Расим Баксиков.
Эдуард Ягафаров, председатель союза десантников Мензелинска (входит в республиканскую организацию), приехал на шествие с портретом своего друга Романа Яковлева, мобилизованного в 2022 году. Он служил в мобилизованном полку 12—31 под позывным Север, погиб 9 мая 2024 года при штурме в селе Нетайлово Донецкой республики. Посмертно награжден орденом Мужества.
— Он не прятался и пошел защищать Родину по первому зову. Знаю тех, кто сбежал во время мобилизации за границу, а теперь вернулся. Но смотреть в глаза не могут. Сейчас мы понимаем смысл слов наших дедов, когда они говорили, что главное — чтобы не было войны. Чтобы война не повторилась, страна должна иметь сильную, вооруженную армию. Тогда противоборствующие страны не посмеют подбираться к рубежам России, — рассуждал председатель Союза десантников Мензелинска.
По его словам, Россия несет историческую миссию освободителя, спасает мир от нацизма. «За всю историю страны мы где-то навоевали еще лет пять, были локальные военные конфликты, участвовали в Африке, Анголе, всегда помогали дружественным странам», — говорит он.
Как завещал страну прадед Василий Варичев
На груди у Ягафарова почетная награда в виде чёрного креста с золотой окантовкой. Он был награжден ею во время прохождения срочной службы в 1996 году на Кавказе, имеет орден генерала Армии Маргелова (награда Союза десантников), знак отличия «Отважный». Сейчас он собирает и отвозит помощь татарстанским батальонам в зоне СВО. До начала мобилизации осуществил 35 рейсов с помощью фронту. Первая поездка в сторону Донецка, последующие в Луганск, а дальше в Херсон для батальонов «Тимер» и «Алга». Недавно вернулся из поездки в Донецк, где расквартирован мобилизованный полк 12-32.
Мензелинские власти помогают восстанавливать мирную жизнь в подшефном Лисичанске. Регулярно отправляют гуманитарные конвои. «Мы встречаемся с бойцами, смотрим как живут. Настроение одно — победить нацизм, нужна окончательная победа. Мой дед воевал против фашизма, и сейчас много родственников воюет на Украине», — рассказал Ягафаров.
По завету прадеда на народное шествие пришел ученик казанской гимназии 179 Макар Варичев с одноклассницей Софьей. «Мой прадед-танкист Григорий Акулов — герой! За полтора месяца подбил 150 танков при освобождении Европы в 1944 года. Погиб за полгода месяца до окончания войны. Сохранилась похоронка на Акулова. Написано было: «Сможем отомстить!». Второй прадед Василий Варичев — также фронтовик, каждый год чтил память своих сослуживцев. «Он гордился, что прошёл всю войну и передал отцу и мне наставление беречь память героев Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая он ходил в парк с красным гвоздиками, отдавал память. Ездил на могилу своих сослуживцев, поэтому и я каждый год с его портретом прихожу на 9 мая», — рассказал он.
Навсегда в памяти потомков
Парень считает, что в этом году обязательно нужно было собраться вместе. «Наши «друзья» запрещают носить георгиевскую ленточку, переписывают историю Великой войны. Но мы не сломлены, мы помним Победу наших героев. Сейчас время показать — мы помним, мы чтим, мы гордимся и не сдадимся», — заключил он.
Депутат Госдумы Марат Нуриев пришел на шествие с портретом своего отца Габдулата Нуриева. Тот был призван в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет. Прошел всю войну артиллеристом. После окончания войны проходил службу в Чехословакии, Венгрии, освобождал территории от бандитских формирований. Вернулся в 1947 году.
— Воевал артиллеристом в мотострелковой части, потом взял на вооружение «Катюшу». Немцы сильно ее боялись, — передает он воспоминания отца, — Сейчас не все молодые люди помнят, где конкретно служили их деды и прадеды. Но если не будем проводить шествие «Бессмертный полк», если не будет парадов, тогда наши потомки ничего не будут знать о победе. До архива может не каждый дойдет, а шествие останется в памяти навсегда.
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