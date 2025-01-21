Минниханов: получение первого этилена на ЭП-600 — важный этап для нефтехимии

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Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал получение первых тонн этилена на олефиновом комплексе СИБУРа ЭП-600 важным событием для всей нефтехимической отрасли России, передает его пресс-служба.

— Это откроет дорогу новым современным производствам: полимеров и продукции на их основе. Как следствие, мы получим больше качественных теплоизоляционных материалов, экологичные шины, долговечные трубы и много другой нужной для экономики продукции, — отметил Минниханов. Он также добавил, что Татарстан продолжит совместно внедрять передовые технологии на производствах для укрепления промышленного потенциала страны.

Полученный этилен, являющийся основным продуктом комплекса ЭП-600, соответствует всем необходимым требованиям и уже направлен потребителям — заводам «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» — для производства продукции следующих переделов.

Выработка товарного этилена является ключевым этапом пусконаладочных работ ЭП-600. Реализация проекта идет в соответствии с графиком, выход на проектную мощность планируется до конца 2025 года.

Рената Валеева