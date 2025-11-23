Новый театр Камала стал победителем 8-ой Международной премии «Золотой Трезини 2025»

Он взял номинацию «Лучший реализованный проект общественного здания или сооружения»

Фото: Динар Фатыхов

Новый театр Камала стал победителем 8-ой Международной премии «Золотой Трезини 2025» в номинации «Лучший реализованный проект общественного здания или сооружения». Об этом сообщает на сайте награды.

— Театр Камала — старейший национальный театр России. В 1906 году труппой театра был сыгран первый публичный спектакль на татарском языке. Существующее модернистское здание театра было построено на противоположном берегу озера в 1986 году. Для своего времени оно было инновационным и футуристичным. И новое здание продолжает эту традицию, являясь культурным и архитектурным проектом, который отражает дух времени, — отмечают авторы премии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Они напомнили, что театр выполняет не только прямую функцию. Он стал многофункциональным культурным центром Казани.

Напомним, что проект реализован при участии правительства Татарстана, профильных министерств и компаний — ООО «Ваухаус» и ГУП «Татинвестгражданпроект». Над обликом здания работала команда московских архитекторов Wowhaus совместно с японским бюро Kengo Kuma and Associates. Строительство завершили в рекордные сроки.

Елизавета Пуншева