Смена главы Росмолодежи, выплаты жителям Курской области, идея об объединении городов Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 14 августа.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ксении Разуваевой от должности руководителя Росмолодежи. В документе указано, что она покидает свой пост по собственному желанию. Врио руководителя агентства назначили статс-секретаря Дениса Аширова.
- Власти России направят 600 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области.
- Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин предложил объединить Нижнекамск с Набережными Челнами, Елабугой и Тукаевским районом в один мегарайон с населением 1,2 млн человек. Он предложил создать единую транспортную систему, соединив Челны и Нижнекамск скоростной железной дорогой.
- Сегодня Верховный суд Татарстана поправил приговор первой осужденной россиянке по делу криптовалютного ОПС Finiko Лилии Нуриевой. Срок ее наказания не изменился. Процесс по основному делу криптовалютного проекта «автоматической генерации прибыли» стартовал в июне в том же Вахитовском суде Казани.
- Сегодня на Мосбирже приостановили торги на фондовом рынке без объяснения причин. В 17:30 по московскому времени они возобновились.
- Депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов заявил, что у Татарстана сейчас лучшие позиции для создания криптобиржи и доработки экспериментального правового режима (ЭПР) для всей России.
- В «DNS», «М.Видео» и «Ситилинк» согласились пойти на ограничения цен на товары и готовят список продукции с фиксацией стоимости до 30 сентября. Скорее всего, в него попадет бытовая техника бюджетного сегмента.
- «Автодор» рассматривает возможность запрета машинам со скрытыми или нечитаемыми госномерами пользоваться заправками и многофункциональными зонами (МФЗ) сервиса на трассе М-12. Эта мера обсуждается как способ борьбы с нарушителями.
- Турция планирует ввести систему миграционного контроля, схожую с той, которая действует на территориях Великобритании и США. Например, у всех посещающих страну туристов начнут снимать отпечатки пальцев.
- «Зенит» переиграл «Рубин» в матче второго тура Кубка России в Пути РПЛ в Казани. Команда Сергея Семака выиграла с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Дмитрий Васильев на 58-й минуте встречи.
- Татарстанцы накопили на вкладах 1 трлн рублей. За год сумма выросла на 23%, или на 190 млрд рублей. Пик прироста пришелся на июнь, затем сберегательная активность населения начала снижаться.
- Минюст США может начать раздел корпорации Google из-за того, что компания является монополистом на рынке поисковых сервисов и интернет-рекламы. В случае осуществления планов ведомства организация будет вынуждена создать отдельные общества, которые будут заниматься операционной системой Android и браузером Chrome.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о совершенствовании системы поддержки новых инвестиционных проектов в целях повышения инвестиционной привлекательности республики. Документом утверждается положение о кураторах инвестиционного проекта.
- Паралимпийский комитет России (ПКР) получил аккредитации практически для всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. В них планируется участие 85 россиян.
- Власти Ингушетии приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с гибелью урожая из-за аномальной жары. На данный момент в Министерство сельского хозяйства республики поступило более 200 заявлений о гибели посевов.
- Агентство Bloomberg опубликовало «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний. По его данным, владелец LVMH Бернар Арно больше не входит в тройку самых состоятельных людей мира, в ней присутствуют лишь американцы.
Ключевые события 902-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад в районах населенных пунктов Липцы и Тихое Харьковской области. Потери противника составили до 165 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США, 147 беспилотных летательных аппаратов, из них 119 вне зоны проведения специальной военный операции.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 638 самолетов, 279 вертолетов, 29 970 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 057 танков и других боевых бронированных машин, 1 400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 229 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 715 единиц специальной военной автомобильной техники.
Разиль Самигуллин
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