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В России на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области направят 600 млн рублей

10:44, 14.08.2024
В России на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области направят 600 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Власти России направят 600 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области. Средства будут выделены из резервного фонда, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба единовременная выплата составит 15 тыс. рублей. Учитывая одноразовую материальную помощь в 10 тыс. рублей, общая сумма пособий будет равна 25 тыс. рублей.

Напомним, неделю назад врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации. Это связано с последствиями атак ВСУ. Он добавил, что в приграничных районах области сохраняется сложная оперативная обстановка.

Разиль Самигуллин

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