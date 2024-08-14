В России на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области направят 600 млн рублей
Власти России направят 600 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области. Средства будут выделены из резервного фонда, сообщает пресс-служба правительства.
В рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба единовременная выплата составит 15 тыс. рублей. Учитывая одноразовую материальную помощь в 10 тыс. рублей, общая сумма пособий будет равна 25 тыс. рублей.
Напомним, неделю назад врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации. Это связано с последствиями атак ВСУ. Он добавил, что в приграничных районах области сохраняется сложная оперативная обстановка.
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