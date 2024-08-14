Агентство Bloomberg опубликовало новый рейтинг миллиардеров: в тройке лидеров — американцы

Фото: Татьяна Демина

Агентство Bloomberg опубликовало «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний. По его данным, владелец LVMH Бернар Арно больше не входит в тройку самых состоятельных людей мира, в ней присутствуют лишь американцы, передает ТАСС.

Илон Маск остается лидером рейтинга с состоянием в $235 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос продолжает занимать второе место с богатством в $193 млрд. Третье место занял Марк Цукерберг — руководитель корпорации Meta* ($188 млрд). Француз Арно опустился на четвертую строчку с активами в $184 млрд. Таким образом, тройка самых богатых людей мира состоит из граждан США. При этом Арно — единственный неамериканец в первой десятке.

Bloomberg публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года. В него включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.



Рената Валеева