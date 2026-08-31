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Правительство усилит контроль за ценами на независимых АЗС

15:07, 31.08.2026

Поручение прозвучало на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов

Правительство усилит контроль за ценами на независимых АЗС
Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Поручение прозвучало на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Участники совещания проанализировали данные по производству, запасам топлива и мерам поддержки внутреннего рынка.

Ведомствам поручено дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте.

Ранее сообщалось, что Кабмин продлил запрет на вывоз производителями отдельных видов топлива. Ограничение будет действовать до 30 сентября.

Алсу Сабирзанова

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