В Татарстане появятся кураторы инвестиционных проектов

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о совершенствовании системы поддержки новых инвестиционных проектов в целях повышения инвестиционной привлекательности республики. Документом утверждается положение о кураторах инвестиционного проекта.

Согласно документу, кураторов будут определять решением инвестсовета РТ из числа глав ведомств или глав муниципалитетов, на территории которых реализуется проект. Задачами куратора станут разработка «дорожной карты», мониторинг его состояния и ежеквартальное информирование секретаря инвестиционного совета.

Агентству инвестиционного развития Татарстана вместе с Минземимущества, Минпромторгом, Минстроя и Минтранспорта поручено ежегодно актуализировать алгоритмы действий инвестора («клиентские пути»), а также разработать механизм обратной связи с инвесторами и предпринимателями и установить порядок разработки «дорожной карты» реализации инвестпроектов.



Рустам Минниханов постановил утвердить кураторов по направлению инвестиционных проектов Татарстана. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Тем же указом глава Татарстана принял решение внести изменения в состав инвестиционного совета. В его состав включили:



Рустама Абдулхакова — директора МУП «Водоканал»;

Азата Кадырова — министра земельных и имущественных отношений Татарстана.

Соответствующий закон вступил в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, на последнем заседании инвестсовета Татарстана, который прошел 3 июня, одобрили семь проектов на 3 млрд рублей — в их числе акватермальный комплекс в Набережных Челнах, база отдыха в Нурлате, промышленный парк в Агрызе, цементный терминал в Тукаевском районе и другие предприятия. Подробности — в материале «Реального времени».