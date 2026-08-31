Минпромторг хочет включить троллейбусы и трамваи в программу госзакупок для регионов

В 2026 году на программу выделено 15 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Программа закупок общественного транспорта для регионов может получить расширение — в нее планируют включить троллейбусы и трамваи. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

— Мы сейчас будем прорабатывать вопрос расширения нашей программы Минпромторга на троллейбусную и трамвайную технику. Надеемся, что это позволит увеличить спрос со стороны регионов, — передает его слова ТАСС.

Изменения, по его словам, могут запустить уже в этом году, но только при готовности регионов. Со следующего года они будут доступны всем.

В 2026 году на программу заложено около 15 млрд рублей, однако регионы пока выбирают лишь половину этой суммы. Спрос, по словам Алиханова, есть именно на троллейбусы с автономным ходом и трамваи.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор планирует внедрить искусственный интеллект в систему контроля безопасности на транспорте.

Вадим Вахрушев