СМИ: прошла встреча министров финансов России и США

Об этом пишут в Х корреспонденты CNBC, Fox Business и NBC

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Состоялась встреча министров России и США Антона Силуанова и Скотта Бессента. Об этом пишут в Х корреспонденты CNBC Меган Каселла, Fox Business Эдвард Лоуренс и NBC Джулия Циркин.

По их данным, министры пообщались на полях встречи глав минфинов и ЦБ G20 в США. Речь шла об украинском урегулировании.

Напомним, недавно в Москве был глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с ним. По его словам, обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб.

Галия Гарифуллина