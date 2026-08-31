СМИ: прошла встреча министров финансов России и США
Об этом пишут в Х корреспонденты CNBC, Fox Business и NBC
Состоялась встреча министров России и США Антона Силуанова и Скотта Бессента. Об этом пишут в Х корреспонденты CNBC Меган Каселла, Fox Business Эдвард Лоуренс и NBC Джулия Циркин.
По их данным, министры пообщались на полях встречи глав минфинов и ЦБ G20 в США. Речь шла об украинском урегулировании.
Напомним, недавно в Москве был глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с ним. По его словам, обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб.
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