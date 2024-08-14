В США могут разделить корпорацию Google из-за ее монопольного положения на рынке

Фото: Александра Шарафиева

Минюст США может начать раздел корпорации Google из-за того, что компания является монополистом на рынке поисковых сервисов и интернет-рекламы. В случае осуществления планов ведомства организация будет вынуждена создать отдельные общества, которые будут заниматься операционной системой Android и браузером Chrome, сообщает ТАСС.

Также рассматриваются другие варианты лишения Google монопольного положения на рынке. Это принуждение компании к передаче данных конкурентам, а также продажа системы Google AdWords. По сообщению Bloomberg, Минюст США, скорее всего, будет добиваться того, чтобы компании Google запретили заключение эксклюзивных соглашений, которые помогали организации занимать лидирующие позиции на рынке.

Признание компании Google монополистом произошло на прошлой неделе. Тогда федеральный судья США постановил, что организация потратила миллиарды долларов на эксклюзивные сделки для поддержания лидирующих мест на рынке.

Разиль Самигуллин