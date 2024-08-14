Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Росмолодежи
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ксении Разуваевой от должности руководителя Росмолодежи.
В документе указано, что Разуваева покидает свой пост по собственному желанию.
Врио руководителя Агентства назначили статс-секретаря Дениса Аширова.
Ксения Разуваева возглавляла Росмолодежь с 17 мая 2021 года. До этого она отвечала за молодежные проекты и добровольческие инициативы в управлении президента России по общественным проектам.
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