Турция начнет снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну
Турция планирует ввести систему миграционного контроля, схожую той, которая действует на территории Великобритании и США. Так, у всех посещающих страну туристов начнут снимать отпечатки пальцев. В данный момент срок действия нововведений неизвестен, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы МВД Турции Али Ерликая.
Представитель надзорного ведомства Турции добавил, что в стране зарегистрировано 4,4 млн мигрантов, большинство из них — это граждане Сирии.
Напомним, в мае и.о. министра внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал о подготовке новой миграционной реформы. Она усилит контроль за пребыванием иностранных граждан на территории страны.
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