Турция начнет снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну

Фото: Максим Платонов

Турция планирует ввести систему миграционного контроля, схожую той, которая действует на территории Великобритании и США. Так, у всех посещающих страну туристов начнут снимать отпечатки пальцев. В данный момент срок действия нововведений неизвестен, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы МВД Турции Али Ерликая.

Представитель надзорного ведомства Турции добавил, что в стране зарегистрировано 4,4 млн мигрантов, большинство из них — это граждане Сирии.

Напомним, в мае и.о. министра внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал о подготовке новой миграционной реформы. Она усилит контроль за пребыванием иностранных граждан на территории страны.

Разиль Самигуллин