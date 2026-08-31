ФАС очистила тарифы на транспорт от 3,3 млрд рублей лишних средств
В сфере воздушного транспорта принято 15 тарифных решений в аэропортах 9 городов
Федеральная антимонопольная служба с начала года пересмотрела тарифы на транспортные услуги и исключила из них 3,3 млрд рублей необоснованных затрат. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— Расходы исключены при рассмотрении тарифных предложений на регулируемые услуги в аэропортах и портах Российской Федерации, — передает сообщение ТАСС.
В сфере авиаперевозок ФАС приняла 15 тарифных решений. Они затронули аэропорты Архангельска, Краснодара, Махачкалы, Новосибирска, Новокузнецка, Нижневартовска, Омска, Санкт-Петербурга и Симферополя.
При расчете тарифов из необходимой выручки аэропортов исключили 1,92 млрд рублей экономически необоснованных расходов.
Ранее сообщалось, что Минтранс продолжит улучшать условия поездок для семей с детьми на всех видах транспорта, в том числе за счет появления новых комнат матери и ребенка в аэропортах и на вокзалах.
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