ФАС очистила тарифы на транспорт от 3,3 млрд рублей лишних средств

В сфере воздушного транспорта принято 15 тарифных решений в аэропортах 9 городов

Фото: Арсений Фавстрицкий

Федеральная антимонопольная служба с начала года пересмотрела тарифы на транспортные услуги и исключила из них 3,3 млрд рублей необоснованных затрат. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Расходы исключены при рассмотрении тарифных предложений на регулируемые услуги в аэропортах и портах Российской Федерации, — передает сообщение ТАСС.



В сфере авиаперевозок ФАС приняла 15 тарифных решений. Они затронули аэропорты Архангельска, Краснодара, Махачкалы, Новосибирска, Новокузнецка, Нижневартовска, Омска, Санкт-Петербурга и Симферополя.

При расчете тарифов из необходимой выручки аэропортов исключили 1,92 млрд рублей экономически необоснованных расходов.

Ранее сообщалось, что Минтранс продолжит улучшать условия поездок для семей с детьми на всех видах транспорта, в том числе за счет появления новых комнат матери и ребенка в аэропортах и на вокзалах.



Вадим Вахрушев