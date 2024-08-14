Сидит в одной камере с убийцами: суд Татарстана утвердил приговор досудебщице Finiko
Сегодня Верховный суд Татарстана поправил приговор первой осужденной россиянке по делу криптовалютного ОПС Finiko Лилии Нуриевой. Срок ее наказания не изменился, однако на заседании выяснилось — в связи с уголовным преследованием пострадал и ее сын, передает с места журналист «Реального времени».
В данный момент дипломированный юрист и экономист, а еще мать двоих детей Нуриева находится в одном из СИЗО Уфы. По данным источников «Реального времени», семь ее сокамерниц осуждены за убийства и другие тяжкие насильственные преступления.
На старте заседания председательствующий по делу сообщил: каждому из 161 потерпевшего направляли письменные и электронные уведомления о дате и времени рассмотрения апелляционных жалоб. В суд ни один не подошел.
Адвокат Марина Белоусова в своей жалобе просила заменить реальный срок условным либо сократить назначенное наказание, называя его чрезмерно суровым. А кроме того предлагала внести в приговор правки относительно зачета срока содержания в СИЗО с 17 мая 2024 года и до сегодняшнего дня из расчета один день за полтора дня колонии общего режима. Заметим, на этой поправке настаивала и сторона обвинения в своем апелляционном представлении. С законностью этого требования сегодня согласилась апелляционная коллегия, в остальном оставив приговор без изменения.
«Я полностью раскаиваюсь в содеянном... Мне не столько денег жалко... Самое страшное, что я могу потерять своих родителей», — на этих словах Лилия Нуриева разрыдалась. В последнем слове, чуть успокоившись, добавила: «Хочу принести извинения пострадавшим, скучаю по детям, близким. Прошу вас смягчить [наказание]... Дайте мне шанс, уважаемые участники [заседания]»
Напомним, Вахитовский районный суд рассматривал дело «10-й «финикийской звезды» Лилии Нуриевой в особом порядке, отдельно от других фигурантов, и 17 мая 2024 года приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима — за мошенничество на 206 млн рублей в составе преступного сообщества Finiko. Гражданские иски суд оставил без рассмотрения, поскольку претензии потерпевших касаются деятельности всего предполагаемого преступного сообщества, а не одной Нуриевой. При этом виновность других фигурантов пока не установлена.
В защиту осужденной Марина Белоусова рассказала, что защищает Нуриеву вот уже 4 года и может утверждать: она хороший человек, и все что могла сделать для содействия следствию и суду — сделала. «Она единственная из всех фигурантов признала вину. Сейчас идет рассмотрение основного дела и там позиция подсудимых такая: не виноваты — не обманывали, не создавали финансовой пирамиды». Защитник напомнила: ее клиентка до этой истории имела безупречную репутацию и была популярной медийной личностью — поэтому ее и привлекли в Finiko.
— Да, она осознавала, что это пирамида, да, привлекала туда людей, но участвовала в преступной деятельности всего шесть месяцев. А последствия — развод, крах семьи и у младшего мальчика проблемы со сверстниками. Слишком много информации об этом деле, и в школе его дразнят, дергают, настоящий буллинг творится, — поделилась с судом Марина Белоусова.
Защитник напомнила: согласно материалам уголовного дела, Нуриева — единственная из всех привлеченных к ответственности, в том числе заочно, кто вложился в «финикийский» проект собственными средствами. «Ни Сабировы, ни Серикова, ни остальные этого не делали. А вот она, глупенькая, попала. Для меня ее участие в этом вообще загадка, учитывая ее экономическое и юридическое образование», — отметила адвокат.
Представитель прокуратуры РТ Маргарита Сергеева сегодня полностью поддержала апелляционное представление гособвинителя, но высказалась против смягчения приговора. «Считаю назначенное наказание с учетом тяжести обвинения, характеристики личности и обстоятельств дела справедливым и гуманным», — заявила она.
Процесс по основному делу криптовалютного проекта «автоматической генерации прибыли» стартовал в июне в том же Вахитовском суде Казани. После оглашения обвинения Кирилл Доронин и еще девять подсудимых назвали его непонятным и заявили, что вину не признают. Под арестом — активы Доронина на криптобирже Binance, которые следователи оценили в 1 млрд рублей.
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