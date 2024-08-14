Сидит в одной камере с убийцами: суд Татарстана утвердил приговор досудебщице Finiko

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана поправил приговор первой осужденной россиянке по делу криптовалютного ОПС Finiko Лилии Нуриевой. Срок ее наказания не изменился, однако на заседании выяснилось — в связи с уголовным преследованием пострадал и ее сын, передает с места журналист «Реального времени».



В данный момент дипломированный юрист и экономист, а еще мать двоих детей Нуриева находится в одном из СИЗО Уфы. По данным источников «Реального времени», семь ее сокамерниц осуждены за убийства и другие тяжкие насильственные преступления.

На старте заседания председательствующий по делу сообщил: каждому из 161 потерпевшего направляли письменные и электронные уведомления о дате и времени рассмотрения апелляционных жалоб. В суд ни один не подошел.

Адвокат Марина Белоусова в своей жалобе просила заменить реальный срок условным либо сократить назначенное наказание, называя его чрезмерно суровым. А кроме того предлагала внести в приговор правки относительно зачета срока содержания в СИЗО с 17 мая 2024 года и до сегодняшнего дня из расчета один день за полтора дня колонии общего режима. Заметим, на этой поправке настаивала и сторона обвинения в своем апелляционном представлении. С законностью этого требования сегодня согласилась апелляционная коллегия, в остальном оставив приговор без изменения.

«Я полностью раскаиваюсь в содеянном... Мне не столько денег жалко... Самое страшное, что я могу потерять своих родителей», — на этих словах Лилия Нуриева разрыдалась. В последнем слове, чуть успокоившись, добавила: «Хочу принести извинения пострадавшим, скучаю по детям, близким. Прошу вас смягчить [наказание]... Дайте мне шанс, уважаемые участники [заседания]»

Напомним, Вахитовский районный суд рассматривал дело «10-й «финикийской звезды» Лилии Нуриевой в особом порядке, отдельно от других фигурантов, и 17 мая 2024 года приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима — за мошенничество на 206 млн рублей в составе преступного сообщества Finiko. Гражданские иски суд оставил без рассмотрения, поскольку претензии потерпевших касаются деятельности всего предполагаемого преступного сообщества, а не одной Нуриевой. При этом виновность других фигурантов пока не установлена.

В защиту осужденной Марина Белоусова рассказала, что защищает Нуриеву вот уже 4 года и может утверждать: она хороший человек, и все что могла сделать для содействия следствию и суду — сделала. «Она единственная из всех фигурантов признала вину. Сейчас идет рассмотрение основного дела и там позиция подсудимых такая: не виноваты — не обманывали, не создавали финансовой пирамиды». Защитник напомнила: ее клиентка до этой истории имела безупречную репутацию и была популярной медийной личностью — поэтому ее и привлекли в Finiko.

— Да, она осознавала, что это пирамида, да, привлекала туда людей, но участвовала в преступной деятельности всего шесть месяцев. А последствия — развод, крах семьи и у младшего мальчика проблемы со сверстниками. Слишком много информации об этом деле, и в школе его дразнят, дергают, настоящий буллинг творится, — поделилась с судом Марина Белоусова.

Защитник напомнила: согласно материалам уголовного дела, Нуриева — единственная из всех привлеченных к ответственности, в том числе заочно, кто вложился в «финикийский» проект собственными средствами. «Ни Сабировы, ни Серикова, ни остальные этого не делали. А вот она, глупенькая, попала. Для меня ее участие в этом вообще загадка, учитывая ее экономическое и юридическое образование», — отметила адвокат.

Представитель прокуратуры РТ Маргарита Сергеева сегодня полностью поддержала апелляционное представление гособвинителя, но высказалась против смягчения приговора. «Считаю назначенное наказание с учетом тяжести обвинения, характеристики личности и обстоятельств дела справедливым и гуманным», — заявила она.

Процесс по основному делу криптовалютного проекта «автоматической генерации прибыли» стартовал в июне в том же Вахитовском суде Казани. После оглашения обвинения Кирилл Доронин и еще девять подсудимых назвали его непонятным и заявили, что вину не признают. Под арестом — активы Доронина на криптобирже Binance, которые следователи оценили в 1 млрд рублей.

