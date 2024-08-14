Рожков: 85 российских спортсменов получили аккредитации на Паралимпийские игры
Паралимпийский комитет России (ПКР) получил аккредитации практически для всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Об этом ТАСС сообщил президент комитета Павел Рожков.
По словам Рожкова, аккредитационные карточки уже находятся в офисе в Москве, и в настоящее время продолжается проверка по семи атлетам. Окончательное решение пока не принято.
В Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, 5 спортсменов по настольному теннису, 2 триатлонистов и 2 тхэквондистов — 85 из 92 человек уже получили аккредитации.
Напомним, что Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российские паралимпийцы в Париже будут выступать только в нейтральном статусе — соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября.
Им запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.
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