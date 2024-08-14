Триллион под проценты: как копят татарстанцы

За год жители республики увеличили вклады на 190 млрд рублей, но львиная доля прироста — это капитализация процентов

В Татарстане на 1 июля годовой рост депозитов составил 23% — это чуть меньше, чем в среднем по стране, где депозиты выросли на 25,6%. Фото: Реальное время

Татарстанцы накопили на вкладах 1 трлн рублей. За год сумма выросла на 23%, или на 190 млрд рублей. Пик прироста пришелся на июнь, затем сберегательная активность населения начала снижаться. Республика сегодня далеко не в лидерах по России по приросту банковских вкладов физлиц. В среднем банковские вклады в стране выросли на 25,6%. Больше всего депозиты в первой половине 2024 года росли в Севастополе, Крыму и Белогородской области. Впрочем, Банк России оценивает сберегательную активность россиян как недостаточную и не исключает дальнейшего повышения ставок.

Плюс 190 млрд рублей в копилках

Объем вкладов населения на счетах в банках Татарстана (без учета средств на счетах эскроу) в первом полугодии 2024 года превысил 1 трлн рублей. За год эта сумма, по данным на 1 июля, выросла на 23%, или на 190 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Национального банка Татарстана.

Объем средств на счетах индивидуальных предпринимателей в банках на территории Татарстана по состоянию на 1 июля 2024 года превысил 46 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой 2023 года на 36%. При этом объем средств на депозитах юридических лиц за год вырос только на 1,4% и на 1 июля 2024 года достиг 695 млрд рублей.

Объем вкладов населения на счетах в банках Татарстана (без учета средств на счетах эскроу) в первом полугодии 2024 года превысил 1 трлн рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Между тем, во II квартале 2024 года Банк России не увидел в стране роста сберегательной активности, говорится на сайте регулятора. Как отмечает ЦБ, уровень процентных ставок оказался недостаточен для дальнейшего роста привлекательности сбережений. Вдобавок для многих домохозяйств, доходы которых выросли за несколько последних лет, свойственна более низкая склонность к сбережению. Для финансирования инвестиций стране нужна более высока норма сбережения.

«Для возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста, а инфляции к цели уровень реальных процентных ставок в экономике должен быть выше», — заключили в Банке России.

Сберегательная активность в Татарстане весьма скромная

«В Татарстане на 1 июля годовой рост депозитов составил 23% (в абсолютном выражении рост составил 190,5 млрд рублей) — это чуть меньше, чем в среднем по стране, где депозиты выросли на 25,6%», — прокомментировал начальник аналитического отдела Банка БКФ Максим Осадчий.

— Рекорд по годовому темпу роста вкладов был установлен в Севастополе — 56,3%. На втором месте — Крым с 50,7%. Основная причина этих рекордов очевидна — в прошлом году на полуостров решился выйти Сбербанк. Третью позицию занимает Белгородская область — 35,8%, — продолжает Осадчий. — Ростовская область — на 4 месте: там за год вклады физлиц выросли на 35,5%. На пятом месте — Республика Тыва (34,8%).

«Стоит отметить, что в Татарстане максимум годового роста вкладов пришелся на 1 июня — 24,8% (в абсолютном выражении рост составил 199,5 млрд рублей). В июне темп роста вкладов немного снизился, в частности из-за санкций, введенных 12 числа. Население могло активизироваться в покупке инвестиционных товаров и снизить сберегательную активность», — предполагает Максим Осадчий.

При этом около половины прироста вкладов обеспечено за счет капитализации процентов, акцентирует внимание эксперт: «Без учета накопленных процентов годовой рост составил около 100 млрд рублей. Совокупные доходы населения республики составляют примерно 2 трлн рублей в год. 100 млрд рублей притока средств населения во вклады — это всего 5% от доходов населения за год, что говорит о весьма слабом уровне сберегательной активности населения».

В Татарстане максимум годового роста вкладов пришелся на 1 июня — 24,8% (в абсолютном выражении рост составил 199,5 млрд рублей). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поэтому мы и видим некоторый скептицизм со стороны Центрального банка относительно сберегательной активности населения, которая остается невысокой несмотря на большой рост процентных ставок, отмечает он.

Не исключено, что основным драйвером роста вкладов сегодня являются выплаты по контрактам бойцам СВО.

«Получатели социальных выплат — в первую очередь небогатые слои населения, для которых характерна не сберегательная, а потребительская модель поведения. Поэтому в целом мы видим по статистике, что сберегательная активность в России сегодня невысока, даже при текущем высоком уровне ставок по депозитам», — резюмировал эксперт.

«С начала года в территориальном офисе Росбанка в Республике Татарстан мы наблюдаем устойчивый спрос на сберегательные продукты. Учитывая конкурентный уровень ставок, большинство клиентов отдают предпочтение срочным вкладам, чтобы зафиксировать высокую доходность, — прокомментировал Руслан Юлбарисов, директор территориального офиса Росбанка в Республике Татарстан. — Так, например, прирост розничного депозитного портфеля в первом квартале 2024 года к четвертому кварталу 2023 года составил 25%, а за период с января до начала августа он увеличился на 8%».

Ставки могут стать выше

— Решение регулятора о повышении ключевой ставки, как всегда, будет зависеть от поступивших к моменту заседания в сентябре данных. Повышение ключевой ставки до 20% — это один из вариантов, который входит в обновленный базовый прогноз ЦБ (в соответствии с которым средняя ключевая ставка с 29 июля до конца года будет находиться в диапазоне 18—19,4%), — напоминает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». — По нашим оценкам, это означает, что ключевая ставка до конца года в лучшем случае останется на текущем уровне, в наиболее жестком сценарии может быть повышена до 20% уже со следующего заседания 13 сентября.

В релизе ЦБ также утверждается, что «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», а Эльвира Набиуллина отметила, что прогноз ЦБ не предполагает снижения ставки до конца года.

Тем не менее Беленькая полагает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне до конца года, и в будущем году перейдет к ее снижению. «Однако с учетом жесткого настроя ЦБ быстро вернуть инфляцию к цели в условиях проинфляционных структурных изменений в экономике, риски более жестких сценариев пока сохраняются», — предупреждает эксперт.

«Реальная инфляция» оценивается в 25%

— По поводу нынешней величины депозитных ставок ситуация несколько неоднозначна. С одной стороны, они сейчас существенно превышают официальную инфляцию. С другой стороны, если же брать «реальную» инфляцию, то есть ту, которую ощущают люди, наблюдая за изменением ценников в магазинах и стоимостью услуг, то не все так радужно. По оценкам некоторых независимых экспертов, сделанным на основе выборки только из тех товаров и услуг, которые россияне покупают на регулярной основе, «реальная» инфляция может достигать 20—25% и даже более, — говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Тем не менее, по мнению аналитика, в нынешних условиях банковский депозит весьма интересен как инструмент сбережений, особенно если учесть дефицит альтернативных вариантов по соотношению риск/доходность.

«Преимущество банковского вклада состоит в его простоте и понятности. Для пользования им не надо обладать знаниями и навыками работы на фондовом рынке, к тому же средства в размере до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Так что, на мой взгляд, банковский вклад будет оставаться наиболее подходящим вариантом сбережения средств для подавляющего большинства россиян», — полагает Игорь Додонов.

Как отмечает ЦБ, уровень процентных ставок оказался недостаточен для дальнейшего роста привлекательности сбережений. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Кроме того, свою роль играет и общий рост реальных располагаемых доходов российских граждан, у них появилось больше свободных средств, которые можно положить в банк на депозит, — добавляет эксперт. — Надо также отметить, что в связи с завершением срока действия госпрограммы льготной ипотеки и ужесточением условий по семейной ипотеке многие россияне, вероятно, решат отложить улучшение жилищных условий. При этом какая-то часть средств, накопленных ими на первый взнос по ипотеке, может также пойти на банковский вклад».

Додонов полагает, что на фоне высоких депозитных ставок, которые дополнительно подросли в преддверии и после июльского заседания ЦБ, во втором полугодии активный приток денег российских граждан в банки продолжится, и по итогам всего 2024 года объем средств физлиц в банках вырастет на 24—25%.

Такого же прогноза придерживается и директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

— На данный момент на рынке достаточно много предложений у крупных банков с процентными ставками по вкладам выше уровня ключевой, что является привлекательными условиями не только для рядовых вкладчиков, но и для профессиональных инвесторов, поскольку по уровню доходности они вполне конкурируют с облигациями, — отмечает Лопатин.

В случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий вероятно и увеличение доходности вкладов. По итогам года объем средств населения может вырасти более чем на 25%, по сравнению с прошлым годом, в том числе и за счет капитализации процентов, резюмирует эксперт.



Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что многие банки уже сработали на опережение и заранее заложили вероятное повышение ключевой ставки до 19-20% предстоящей осенью. «В основном это касается акционных продуктов, промо-вкладов для новых клиентов, продуктов без пополнения с процентами в конце срока. Основная линейка вкладов еще находится в процессе подстройки, поскольку банковский рынок пока не в полной мере заложил продолжительный период высоких ставок, — прокомментировал он «Реальному времени», — В августе-сентябре мы можем увидеть массовую коррекцию на 2-3 п.п., поскольку сместился не только прогноз краткосрочной конъюнктуры, но и траектория ставки в годовой перспективе».

— Есть сомнения в том, что дальнейшее повышение ключевой ставки способно увеличить норму сбережения. Ранее в 2015 и 2022 годах Банк России для восстановления финансовой стабильности действовал на опережение резкими шагами и в дальнейшем так же резко возвращал процентные ставки ближе к равновесным значениям. В новых реалиях, когда горизонт и пределы цикла повышения не четко обрисованы финансовому рынку, даже по официальным данным возникает тренд на дальнейший рост инфляционных ожиданий, — считает Уклеин.

Как следствие, и без того высокая потребительская активность может получить дополнительный импульс и помешать снижению инфляции. Сейчас вероятность «инфляционной спирали» представляется низкой, но она, по словам эксперта, все же существует.



Крупнейшие банки, по словам эксперта, прогнозируют прирост средств физлиц на 30-35% по итогам 2024 года. «Примерно наполовину прирост будет обеспечен высокой динамикой реальных располагаемых доходов населения. Второй ключевой фактор — высокие процентные ставки, которые сегодня стимулируют не только перевести сбережения во вклады, но и сохранять капитализированные проценты на счетах в банке», — резюмировал эксперт.