Автомобилистам с нечитаемыми номерами могут запретить пользоваться сервисами на трассе М-12

Фото: Динар Фатыхов

«Автодор» рассматривает возможность запрета машинам со скрытыми или нечитаемыми госномерами пользоваться заправками и многофункциональными зонами (МФЗ) сервиса на трассе М-12. Эта мера обсуждается как способ борьбы с нарушителями, передает «Подъем».

— Доля проездов по М-12 «Восток» транспортных средств с нечитаемыми номерами варьируется на участках трассы в зависимости от отдаленности от Москвы, — рассказали в компании.

Также обсуждается возможность отказа в обслуживании пользователей на МФЗ и заправке их транспортных средств со скрытыми госномерами.

В организации отметили, что сообщения о проезде по ЦКАД и М-12 машин с закрытыми регистрационными знаками часто поступают от других пользователей, поэтому они рассматривают такие ограничения.