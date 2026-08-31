Сети 5G в городах-миллионниках появятся до конца 2028 года

Для каждого оператора выделено по 90 МГц в новом диапазоне 4,63–4,99 ГГц

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

В России определили правила внедрения мобильной связи пятого поколения. Госкомиссия по радиочастотам утвердила условия, необходимые для запуска 5G, сообщили в Минцифры.

— В Минцифры состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором было принято решение, определяющее развитие сетей пятого поколения в России, — передает информацию ТАСС.

Операторы «большой четверки» — «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 — смогут строить сети 5G на частотах, которые уже используют для 4G. При этом иностранное оборудование, установленное до 1 сентября 2026 года, разрешено применять и для новых сетей. Кроме того, каждому оператору выделили по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. Частоты распределили без торгов.

— С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года, — добавили в ТАСС.



Сети 5G в городах-миллионниках должны заработать в ближайшее время на уже существующих частотах. В новом диапазоне покрытие планируют развернуть в популярных местах крупных городов до конца 2028 года, а затем расширять поэтапно в течение трех лет.

Вадим Вахрушев