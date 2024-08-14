В Ингушетии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары

Фото: Роман Хасаев

Власти Ингушетии приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с гибелью урожая в результате аномальной жары. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Заседание чрезвычайной комиссии, на котором были рассмотрены последствия засухи, состоялось в республиканском Минсельхозе накануне. По словам замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по республике Ингушетия Шамсудина Галаева, аномальная температура от плюс 35 градусов и выше, а также отсутствие атмосферных осадков пагубно сказались на вегетации растений.

Отсутствие влаги привело к недоразвитости стеблевой, колосовой части и пустоколосице. В сообщении отмечается, что региональный Минсельхоз принял необходимые превентивные меры реагирования для снижения рисков потерь урожаев от ЧС. Однако этих мер оказалось недостаточно при отсутствии атмосферной влаги.

На данный момент в министерство сельского хозяйства республики поступило более 200 заявлений о гибели посевов.

Напомним, Минсельхоз Татарстана оценил ущерб, нанесенный майскими заморозками, в 113 млн рублей. Они привели к необходимости повторной посадки сельскохозяйственных культур на территории в 11 тыс. гектаров.

Рената Валеева