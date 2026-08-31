Месси завершил карьеру в сборной Аргентины
Об этом спортсмен написал в Instagram*
Чемпион мира 2022 года и восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Мессии заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.
— Спустя столько времени после финала чемпионата мира и после долгих раздумий я хочу сказать всем, что ухожу из национальной сборной. Это было болезненное решение, и оно до сих пор отзывается болью глубоко внутри меня, но я понимаю, что сейчас подходящий момент, — написал спортсмен в Instagram*.
39-летний Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины.
В этом году последняя стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. Сборная Испании победила в мундиале. Подробнее о матче — в материале «Реального времени».
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