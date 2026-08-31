К 2030 году автопром РФ должен достичь 80% независимости по легковым машинам

По легким коммерческим авто, грузовикам и автобусам — до 90%

Фото: Артем Дергунов

Российский автопром к 2030 году должен выйти на 80% технологической независимости по легковым машинам и на 90% — по легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

— Российские компании должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также развивать свои инжиниринговые центры и иметь возможность самостоятельно менять платформу и компонентные решения, — передает его слова ТАСС.

В обновленной стратегии развития автопрома до 2035 года заложен принцип сквозной унификации. Это означает, что общие узлы и компоненты будут использоваться на разных моделях и по возможности у нескольких производителей.

Как отметил Мантуров, такой подход позволит опираться на суверенную технологическую базу. В результате технологическая независимость будет расти.

Ранее сообщалось, что запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов в России составляют 350–400 тыс. машин.

Вадим Вахрушев