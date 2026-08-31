Еврокомиссия ужесточает регулирование ChatGPT, Reddit и Roblox

Среднемесячное число пользователей каждого превышает 45 млн

Еврокомиссия признала ChatGPT, Reddit и Roblox крупнейшими онлайн-платформами в рамках закона о цифровых услугах (DSA). Это накладывает на сервисы дополнительные обязательства. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕК.

Среднемесячное число пользователей каждого из трех сервисов в Евросоюзе превышает 45 млн, что соответствует статусу очень крупных онлайн-платформ (VLOP) и поисковых систем (VLOSE).

Новый статус означает повышенный уровень ответственности, заявила замглавы Еврокомиссии Хенна Вирккунен. У сервисов есть четыре месяца на исполнение дополнительных обязанностей, включая оценку рисков распространения нелегального контента, влияния на несовершеннолетних, избирательные процессы и общественную безопасность.

Регулятор получит полномочия по надзору за соблюдением требований совместно с властями стран регистрации: ChatGPT и Reddit зарегистрированы в Ирландии, Roblox — в Нидерландах.

На премаркете в понедельник акции Roblox снижались на 0,7%, Reddit — прибавляли 0,1%.

Ранее сообщалось, что запросы пользователей к DeepSeek оказались доступны по ссылке в поисковике. Перейдя по этим ссылкам, можно увидеть названия отправленных пользователями документов.

Алсу Сабирзанова