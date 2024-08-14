Рамиль Муллин предложил объединить Нижнекамск, Елабугу, Челны и Тукаевский район Татарстана

Фото: Максим Платонов

Глава Нижнекамска Рамиль Муллин предложил объединиться с Набережными Челнами, Елабугой и Тукаевским районом в один мегарайон с населением 1,2 млн человек. По его мнению, создание единого управленческого звена позволит избежать маятниковой миграции, правильно выстроить движение человеческих ресурсов и стимулировать кластерное развитие.

— Каждый город остается со своей управленческой единицей, которая четко определяет, как строить инфраструктуру, — подчеркнул Муллин.

Он предложил создать единую транспортную систему, соединив Челны и Нижнекамск скоростной железной дорогой с электропоездами.

Глава Нижнекамска также предложил выносить производства за пределы городов, создавая кластеры специализации:

Елабуга — культурный центр;

Челны — образование и машиностроение;

Нижнекамск — химическая промышленность.

Новая концептуальная модель, по мнению Муллина, даст мощный рост развитию территории.

Анастасия Фартыгина