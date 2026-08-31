Более 50 рейсов задержаны в аэропорту Казани

В аэропорту Казани 31 августа зафиксированы массовые задержки

Фото: Реальное время

В международном аэропорту Казани 31 августа зафиксированы массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, с графиком не совпадают более 50 вылетов и прилетов — сроки переноса варьируются от нескольких минут до 13 часов.

На вылет задерживаются рейсы по следующим направлениям:

по одному рейсу — в Краснодар, Тбилиси, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ереван, Сургут, Душанбе, Шарм-Эш-Шейх и Бишкек;

по два рейса — в Стамбул и Сочи;

по три рейса — в Санкт-Петербург и Анталью;

четыре рейса — в Москву.

На прилет задерживаются:

по одному рейсу — из Астаны, Горно-Алтайска, Сургута, Худжанда, Екатеринбурга, Еревана, Красноярска, Саньи, Новосибирска, Минеральных Вод, Краснодара, Тбилиси, Бишкека и Самары;

по два рейса — из Душанбе, Сочи, Шарм-Эш-Шейха и Стамбула;

четыре рейса — из Антальи;

пять рейсов — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Ограничения действовали с раннего утра 31 августа — с 4:08 до 7:53.В период действия режима аэропорты республики временно закрывали для приема и отправки рейсов.

Вадим Вахрушев