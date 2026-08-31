Более 50 рейсов задержаны в аэропорту Казани
В аэропорту Казани 31 августа зафиксированы массовые задержки
В международном аэропорту Казани 31 августа зафиксированы массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, с графиком не совпадают более 50 вылетов и прилетов — сроки переноса варьируются от нескольких минут до 13 часов.
На вылет задерживаются рейсы по следующим направлениям:
- по одному рейсу — в Краснодар, Тбилиси, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ереван, Сургут, Душанбе, Шарм-Эш-Шейх и Бишкек;
- по два рейса — в Стамбул и Сочи;
- по три рейса — в Санкт-Петербург и Анталью;
- четыре рейса — в Москву.
На прилет задерживаются:
- по одному рейсу — из Астаны, Горно-Алтайска, Сургута, Худжанда, Екатеринбурга, Еревана, Красноярска, Саньи, Новосибирска, Минеральных Вод, Краснодара, Тбилиси, Бишкека и Самары;
- по два рейса — из Душанбе, Сочи, Шарм-Эш-Шейха и Стамбула;
- четыре рейса — из Антальи;
- пять рейсов — из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что в Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Ограничения действовали с раннего утра 31 августа — с 4:08 до 7:53.В период действия режима аэропорты республики временно закрывали для приема и отправки рейсов.
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