Фаррахов заявил, что Татарстан лучшее место для создания криптобиржи

Фото: Максим Платонов

У Татарстана сейчас лучшие позиции для создания криптобиржи и доработки экспериментального правового режима (ЭПР) для всей России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов.

— Сегодня здесь лучшая инфраструктура, самый широкий выбор профессионалов, большой запрос организаций на «новые» услуги, продвинутое экспертное сообщество, — написал он.

Сегодня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство вместе с Центробанком обсуждают создание легальных криптобирж в стране.

— Мы легализовали собственный майнинг, возможность расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность, возможность расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов. Остался теперь вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж, — заявил министр, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в июле Госдума рассмотрела законопроект о легализации майнинга в России. В итоговой редакции проекта были учтены поправки, которые были внесены во втором чтении. Согласно инициативе, под контролем Центробанка будут созданы экспериментальные биржевые торги криптовалютой. Уже с 1 сентября Центробанк может утвердить программу правового режима для таких торгов.



Разиль Самигуллин