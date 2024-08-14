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Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке сегодня в 17.30 мск

17:23, 14.08.2024
Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке сегодня в 17.30 мск
Фото: Анна Сейтумерова

Сегодня в 17.30 по московскому времени Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке.

— Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 17.30 мск. Система торгов доступна для снятия заявок, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня торги на Фондовом рынке были приостановлены с 16.18 без объяснения причин.

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