Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке сегодня в 17.30 мск
Сегодня в 17.30 по московскому времени Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке.
— Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 17.30 мск. Система торгов доступна для снятия заявок, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня торги на Фондовом рынке были приостановлены с 16.18 без объяснения причин.
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