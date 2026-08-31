В России к 2035 году планируют выпускать 2,8 млн машин в год

Особое внимание уделено развитию автокомпонентной отрасли и унификации компонентной базы

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России утвердило обновленную Стратегию развития автомобильной промышленности на период до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписано 24 августа, сообщается на сайте кабмина.

— В качестве основных задач в ней обозначены выход на объем производства не менее 2,8 млн транспортных средств всех сегментов и повышение уровня технологической независимости, — передает информацию Правительство РФ.



Одним из ключевых направлений обновленной стратегии станет развитие и поддержка производителей автокомпонентов. В документе подчеркивается необходимость унификации компонентной базы, чтобы обеспечить экономически эффективное производство и удовлетворить потребности российских заводов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в стратегии заложены задачи по повышению производительности труда через автоматизацию процессов, закреплению прав на интеллектуальную собственность за российскими компаниями и развитию высокоавтоматизированных транспортных средств.

Отдельное внимание уделено формированию карты технологической кооперации в автопроме с привлечением института генеральных конструкторов.

Ранее сообщалось, что к 2030 году технологическая независимость российского автопрома по легковым машинам должна достичь 80%, а по легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам — 90%.

Вадим Вахрушев