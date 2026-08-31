В России к 2035 году планируют выпускать 2,8 млн машин в год
Особое внимание уделено развитию автокомпонентной отрасли и унификации компонентной базы
Правительство России утвердило обновленную Стратегию развития автомобильной промышленности на период до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписано 24 августа, сообщается на сайте кабмина.
— В качестве основных задач в ней обозначены выход на объем производства не менее 2,8 млн транспортных средств всех сегментов и повышение уровня технологической независимости, — передает информацию Правительство РФ.
Одним из ключевых направлений обновленной стратегии станет развитие и поддержка производителей автокомпонентов. В документе подчеркивается необходимость унификации компонентной базы, чтобы обеспечить экономически эффективное производство и удовлетворить потребности российских заводов.
Кроме того, в стратегии заложены задачи по повышению производительности труда через автоматизацию процессов, закреплению прав на интеллектуальную собственность за российскими компаниями и развитию высокоавтоматизированных транспортных средств.
Отдельное внимание уделено формированию карты технологической кооперации в автопроме с привлечением института генеральных конструкторов.
Ранее сообщалось, что к 2030 году технологическая независимость российского автопрома по легковым машинам должна достичь 80%, а по легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам — 90%.
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