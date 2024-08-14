DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» согласились держать цены до 30 сентября

Самоограничение при пересмотре розничных цен, скорее всего, коснется бытовой электроники эконом-класса

Фото: Максим Платонов

«Ценообразование — это еще и про конкуренцию, тут нельзя одной шашкой махать. Ретейлеры сами установят потолок цены в зависимости от категории товара», — прокомментировали «Реальному времени» в ассоциации РАТЭК предложение ФАС крупным продавцам бытовой техники добровольно ограничить стоимость товаров. В DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» согласились пойти на ограничения и готовят список продукции с фиксацией цен до 30 сентября. Скорее всего, в него попадет бытовая техника бюджетного сегмента. По мнению экспертов, инициатива антимонопольщиков может быть связана с возможными трудностями по проведению платежей с основным поставщиком — Китаем, что грозит привести к росту цен на рынке на 15%.

Августовское самоограничение

Крупные торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» согласились добровольно сдерживать рост цен на электронику и бытовую технику, поддержав инициативу Федеральной антимонопольной службы, сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы РАТЭК Антон Гуськов.

— По нашим данным, торговые сети с пониманием отнеслись к предложению ФАС России, готовы идти навстречу, — заявил он, пояснив, что заморозка цен будет избирательной, не на весь ассортимент. — Сейчас обсуждают список товаров, на которые будет введено добровольное самоограничение, то есть минимальная торговая наценка будет различной, а ее величина будет зависеть от категории товара.

В настоящее время, по информации торговых сетей, наиболее высокий спрос среди покупателей бытовой техники держится на кондиционеры и холодильники — сказывается сезонность. В сегменте электроники лидируют смартфоны, ноутбуки и смарт-часы. По данным РАТЭК, рост продаж электронных товаров связан с подготовкой детей к школе, а бытовых — к предстоящему осенне-зимнему сезону. Причем в регионах предпочтение отдается товарам из бюджетного сегмента.

«Держим до 30 сентября»

Ретейлеры готовы сдерживать розничные цены до начала осени. «Группа «М.Видео» — «Эльдорадо» поддерживает предложение ФАС России по фиксации цен на ряд пользующихся спросом моделей техники в преддверии нового учебного года», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

— Мы находимся в плотном взаимодействии с ФАС России. В ближайшее время будет подготовлен перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца: с конца августа до конца сентября, — добавил ретейлер.

Другие ретейлеры также подтвердили готовность подготовить список товаров, цены на которые будут заморожены до 30 сентября этого года. Причем в сети DNS допускают пролонгацию и после этой даты. Мотивы решения поддержать предложение ФАС РФ федеральные ретейлеры не объясняют.

Ретейлеры готовы сдерживать розничные цены на бытовую технику до начала осени. Максим Платонов / realnoevremya.ru

ФАС ждет «ответственного ценообразования»

На этой неделе Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой к торговым сетям добровольно ограничить цены на бытовую технику и электронику, пользующиеся спросом. «Соблюдение компаниями принципов ответственного ценообразования окажет положительное влияние на рынок», — говорится в сообщении регулятора.

По мнению ФАС, подобная практика позволяет повысить доступность востребованных у населения товаров. Прошлогодняя аналогичная акция показала свою эффективность. «В 2023 году крупнейшие торговые сети взяли на себя добровольные обязательства по ограничению цен и наценок. Это позволило предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники», — отмечают антимонопольщики. Возможно, поэтому ряд продавцов этим летом принял превентивные меры — так в «М.Видео» — «Эльдорадо» еще три недели назад объявили о фиксации розничных цен на 30 видов товаров в преддверии 1 сентября.

Когда сети опубликуют списки товарных позиций с «замороженными» ценами, неизвестно. Но процесс идет достаточно оживленно, так как товары в разных сетях не должны пересекаться. По мнению представителей отрасли, минимальные торговые наценки не могут быть единообразными. «Ценообразование — это еще и про конкуренцию, поэтому тут нельзя одной шашкой махать. Насколько я понимаю, минимальная торговая наценка может быть разной — ретейлеры сами установят потолок цены в зависимости от категории товара», — полагает руководитель пресс-службы Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

По мнению ФАС, подобная практика позволяет повысить доступность востребованных у населения товаров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минимальные наценки — для эконом-класса



Скорее всего, мораторий на рост цен в первую очередь коснется техники бюджетного сегмента, а товары премиум-класса будут и дальше продаваться по рыночным ценам. Причем ретейлеры рассчитывают, что принципам ответственного ценообразования последуют и производители бытовой техники, работающие в России. Среди них и китайская компания Haier, и турецкая Beko, и корейская LG, а также сами отечественные производители.

По данным ИТ-холдинга Fplus, в прошлом году продажи техники собственных торговых марок (СТМ) и розничных брендов из России и стран СНГ выросли до 332 млн штук, заняв 32% российского рынка. Выше всего этот показатель в потребительской электронике (телевизоры, игровые приставки и т.д.). В прошлом году в этой нише было продано 27 млн товаров, среди которых 35% составили бренды российского производства и стран СНГ, еще 13% — СТМ. Далее следует мелкая бытовая техника (к примеру, чайники, фены, блендеры): 37% и 8% соответственно.

В сегменте крупной бытовой техники (холодильники, стиральные машины, электрические плиты и проч.) на проданные товары из России и СНГ пришлось 16%, на СТМ — 22%. В компьютерной технике это соотношение составило 22% и 8%, а в телекоме (смартфоны) — 14% и 6%. При этом цены на технику растут скачкообразно.

В сегменте крупной бытовой техники (холодильники, стиральные машины, электрические плиты и проч.) на проданные товары из России и СНГ пришлось 16%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако к новому витку цен может привести 14-й пакет санкций ЕС, принятый в июне этого года. Как сообщал Ъ, к сентябрю 2024 г. цены могут взлететь на 15-20%. Ключевой проблемой станут тотальные ограничения, которые этот пакет накладывает на использование Системы передачи финансовых сообщений Банка России, поясняли эксперты издания. Иначе говоря, будут затруднены расчеты с поставщиками из Китая. Позднее издание CNews со ссылкой на одного из крупнейших российских маркетплейсов сообщало, что цены на электронику действительно вырастут, но не более чем на 5-10%.

«Санкции против СПФС не окажут критического влияния на стоимость электроники в России, — заявил источник в одном из российских ИТ-дистрибьюторов. — Цены могут вырасти, но не более чем на 5-10%. Сложности с импортом могут возникнуть у небольших дистрибутов и поставщиков. Но они не обладают внушительными объемами поставок, способными серьезно повлиять на рынок, поэтому дефицита электроники не будет. Вероятнее всего, свернут деятельность небольшие «серые» и «черные» поставщики», — полагало издание. В любом случае, ФАС РФ отреагировала на возможную угрозу и пытается локализовать очередной возможный скачок цен.