Гол Васильева помог «Зениту» обыграть «Рубин» в Казани в матче Кубка России

Фото: Мария Зверева

«Зенит» переиграл «Рубин» в матче второго тура Кубка России в Пути РПЛ в Казани. Команда Сергея Семака выиграла с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Дмитрий Васильев на 58-й минуте встречи. Для 20-летнего полузащитника питерцев это первый гол за карьеру в «Зените». На 63-й минуте игры судьи не засчитали гол «Рубина», зафиксировав офсайд у Валентина Вады.

После победы в активе «Зенита» стало 6 очков в двух турах группового этапа Кубка России. «Рубин» остался с 3 набранными баллами. «Факел» и «Акрон», также выступающие в группе D, свой очный поединок сыграют 15 августа. В первом туре Кубка «Рубин» крупно обыграл «Акрон» (4:0), а «Зенит» оказался сильнее воронежцев (3:0).

Ранее «Зенит» разгромил «Рубин» в Казани в матче чемпионата РПЛ со счетом 4:0. Тогда голами в составе питерцев отметились Глушенков, Кассьерра, Педро и Изидор.

Следующий матч «Рубин» проведет против «Акрона» 19 августа в рамках 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Самаре.