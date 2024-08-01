Обрушение двух подъездов в Нижнем Тагиле, обмен заключенными между Россией и Западом, трансферы «Ак Барса»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 1 августа.
- Сегодня в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома по улице Сибирской, 81. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации — эпицентр взрыва находился в квартире на третьем этаже. В результате происшествия пострадали 12 человек — из них семеро госпитализированы, в том числе четверо детей. Взрывом разрушило порядка 15 квартир, из-за чего из жилых помещений эвакуировали 70 человек.
- Из-под завалов извлекли двух человек. Всего к работе привлекли более 150 человек и 47 единиц техники — в том числе две авиамедицинские бригады Минздрава России, пять карет скорой помощи и девять кинологических расчетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, проверкой случившегося в дальнейшем займется прокуратура.
- В аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенными между Россией и странами Запада. В обмене участвовали публицист Владимир Кара-Мурза* и журналистка Алсу Курмашева*, осужденные в России за госизмену и фейки о вооруженных силах, а также американцы Эван Гершкович, Пол Уилан и другие.
- Обмен подтвердили в ФСБ — всего в Россию вернулись восемь ее граждан, а также несовершеннолетние дети. Там сообщили, что россияне были обменяны «на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ».
- Сегодня сразу два игрока покинули казанский «Ак Барс» — клуб расторг контракт с российским нападающим Артемом Лукояновым, который провел с командой 13 сезонов, и с американским нападающим Райли Барбером — с ним контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
- Ряды «барсов» пополнили экс-форвард тольяттинской «Лады» Егор Бабенко — контракт с ним будет действовать до конца сезона-2024/25, и нападающий Александр Барабанов — с экс-форвардом «Сан-Хосе Шаркс» и «Торонто Мейпл Лифс» заключили соглашение на два ближайших года.
- Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что страны БРИКС работают над созданием цифровой платежной платформы объединения. По ее словам, сейчас государства находятся в активной стадии подготовки проекта. Сама платформа «БРИКС Бридж» позволит в будущем обеспечить независимые взаиморасчеты между странами объединения.
- В Казани открыли сквер имени Айрата Хайруллина — депутата Госдумы, доктора экономических наук, заслуженного работника сельского хозяйства Татарстана и почетного работника агропромышленного комплекса России. Открытие было приурочено ко дню его рождения — сегодня Айрату Хайруллину исполнилось бы 54 года. Он, напомним, погиб в 2020 году в результате жесткой посадки вертолета Bell 407.
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- Минцифры России ответило на поступающие вопросы о новых условиях получения льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. Министерство уточнило, что увольняться и переходить в другие аккредитованные компании можно неограниченное количество раз, главное — успеть трудоустроиться в новую организацию в течение шести месяцев после увольнения. Также вопрос ИТ-ипотек обсудил депутат Ярослав Нилов — на встрече в Казани он предложил сохранять льготную ИТ-ипотеку за работником при смене компании. Подробнее о новых условиях — в материале «Реального времени».
- Во Владивостоке обрушилась кровля водного комплекса «Акватория». По предварительным данным, пострадали восемь человек. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.
- В аэропорту Домодедово задержали казанца Александра Кравченко, обвиняемого в мошенничестве. МВД объявило его в розыск пять месяцев назад по инициативе МВД Татарстана: он присвоил более трех млн рублей, которые ему передали доверившиеся граждане, после чего скрылся за границей.
- Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской. Ей грозит до 16 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Блогер задолжала государству свыше 1,2 млрд рублей.
- В Татарстане зафиксировали еще три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, сейчас пять пациентов проходят лечение в РКИБ. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Один человек уже выписан из больницы после выздоровления.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил историко-археологический парк в Севастополе, построенный по поручению президента России Владимира Путина. В сопровождении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона он осмотрел музейно-храмовый комплекс и Севастопольскую детскую школу искусств. Минниханов отметил, что в Казани планируется открыть центр ремесел с использованием опыта севастопольской школы.
Ключевые события 890-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили десять контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
- Экипаж Ка-52М ВКС России нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».
- ВМФ России завершил масштабные учения по применению сил флотов и Каспийской флотилии в своих операционных зонах. Объединения и соединения Военно-морского флота России, участвовавшие в плановых учениях в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, приступили к свертыванию сил.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28 795 беспилотных летательных аппаратов, 559 зенитных ракетных комплексов, 16 734 танка и других боевых бронированных машин, 1 395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 250 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Олег Исаков
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Справка
*Признаны иноагентами на территории РФ.