Александр Барабанов перешел в казанский «Ак Барс» на 2 года

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с нападающим Александром Барабановым сроком на 2 года.

Последние четыре сезона 30-летний форвард провел в Северной Америке, где выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Торонто». За 46 матчей минувшего регулярного чемпионата Барабанов набрал 13 (4+9) очков.

В КХЛ Барабанов всю карьеру играл за питерский СКА, в котором заработал 160 (73+87) очков в 330 играх.

На днях состав «барсов» пополнил канадский нападающий Ник Петан.

Олег Исаков