ИТ-ипотека: Минцифры ответило на часто задаваемые вопросы заемщиков

Минцифры России в своем телеграм-канале ответило на часто задаваемые вопросы об условиях получения льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний.

Для тех, кто оформил ипотеку до 1 августа, условия не меняются. Льготная ставка в размере до 5% сохранится на протяжении всего срока действия договора. Однако если предодобрили кредит по старым условиям, а договор еще не заключен, заявку пересмотрят по новым условиям.

Увольняться и переходить в другие аккредитованные компании можно неограниченное количество раз, главное — успеть трудоустроиться в новую организацию в течение шести месяцев после увольнения. Это правило действовало с момента запуска программы и теперь вернулось к начальным условиям.



Требования к зарплате остались прежними: от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях и от 90 тысяч рублей — в других регионах. Но теперь они распространяются на всех заемщиков независимо от возраста.

В ИТ-компании необходимо проработать минимум три месяца, так как требование по уровню зарплаты предъявляется за последние три месяца работы. Олег Исаков / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Условия программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов в Татарстане и других регионах России:

Компания должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Она должна получать налоговые льготы — применять пониженный тариф по страховым взносам.

Чтобы понять, подходит ли работодатель под новые условия, нужно убедиться, что компания подала в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны по коду подачи сведений 10062 до 20 мая каждого года. Налоговые льготы должны применяться в году, предшествующему подаче согласия. Чтобы сотрудники могли оформить ипотеку уже сейчас, компания должна подать согласие как можно скорее. В этом году они принимаются до 31 декабря.

Ставку могут повысить, если у компании была аннулирована аккредитация, она не подала в срок согласие на раскрытие налоговой тайны или больше не получает налоговые льготы. Тогда компании не будет в списке, который ФНС направляет в Минцифры до 25 мая. На основании этой информации банки проверяют заемщика. С этого момента у него будет полгода для поиска нового места работы, соответствующего условиям, чтобы избежать повышения ставки.

Рефинансирование ранее оформленных кредитов невозможно. Ипотеку можно погасить досрочно.

Вчера председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о продлении льготной IT-ипотеки до 2030 года. Он добавил, что при этом меняются условия кредита. Предельная ставка составит 6% годовых вместо прежней в 5%. Максимальная сумма кредита составит до 9 млн рублей. Ранее рассматривалась сумма до 18 млн рублей для городов-миллионников.

Рената Валеева