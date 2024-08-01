Ярослав Нилов в ходе визита в Казань предложил сохранять льготную ИТ-ипотеку за работником при смене компании

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня работает в Татарстане. В ходе рабочего визита он посетил межвузовский центр противодействия киберугрозам компании Innostage в Иннополисе и инициировал проведение осенью на площадке Госдумы совместного с центром мероприятия, посвященного кадровому обеспечению IT-сферы.

В рамках встречи Ярослав Нилов отдельно обсудил ситуацию со льготной ипотекой для айтишников в регионе. По мнению Нилова, ее необходимо развивать, при этом если специалист переходит из одной российской ИТ-компании в другую по тому же профилю, льготная ставка должна сохраняться.

Напомним, в Минцифры заявили, что специалисты ИТ-компаний будут обязаны работать в компании на протяжении всего срока выплаты льготной ипотеки, таким образом, они не смогут уволиться, пока не будет погашена ИТ-ипотека. В ведомстве добавили, что если раньше минимальный срок работы в сфере ИТ был 5 лет, то сейчас в течение всего срока ипотеки.



Рената Валеева