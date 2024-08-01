В аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенных между Россией и США

Фото: Максим Платонов

Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300 совершил посадку в Анкаре, где проходил обмен. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, обмен 26 заключенными состоялся в аэропорту Анкары. Эту информацию подтвердили ТАСС информированные источники в турецкой столице, отметив, что Служба разведки Турции оказала содействие в обмене.

По ранней информации CBS, в обмене заключенными между Россией и странами Запада фигурировали 24 человека.

В обмене участвуют осужденный по делу о госизмене публицист Владимир Кара-Мурза*, журналистка Алсу Курмашева*, осужденная за распространение фейков о российской армии, а также американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.