В аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенных между Россией и США
Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300 совершил посадку в Анкаре, где проходил обмен. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Как сообщает турецкий телеканал NTV, обмен 26 заключенными состоялся в аэропорту Анкары. Эту информацию подтвердили ТАСС информированные источники в турецкой столице, отметив, что Служба разведки Турции оказала содействие в обмене.
По ранней информации CBS, в обмене заключенными между Россией и странами Запада фигурировали 24 человека.
В обмене участвуют осужденный по делу о госизмене публицист Владимир Кара-Мурза*, журналистка Алсу Курмашева*, осужденная за распространение фейков о российской армии, а также американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.
Справка
* Признаны иноагентами на территории РФ.
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