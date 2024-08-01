БРИКС готовит новую цифровую платежную систему для независимых расчетов

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что создание цифровой платежной платформы БРИКС находится в активной стадии подготовки. По ее словам, платформа «БРИКС Бридж» позволит обеспечить независимые взаиморасчеты между странами объединения.



Матвиенко подчеркнула, что Россия, как председатель БРИКС, активно координирует процесс создания платформы, который уже находится на практической стадии. Она выразила уверенность, что тема платежной системы будет рассмотрена на саммите глав государств БРИКС в Казани в октябре этого года.

— Если все получится, то это будет настоящая бомба в мире, в хорошем смысле слова, — заявила спикер Совфеда.

Она добавила, что в условиях санкций и отключения России от SWIFT Центральный банк страны разработал собственную платежную систему, к которой уже подключились многие страны. Матвиенко также отметила, что позиции доллара в мире ослабли, долг США растет, а система взаимных расчетов в национальных валютах расширяется.

— Надеюсь, система, созданная БРИКС, станет примером для других стран, — заключила Матвиенко.

Напомним, что в Госдуме уже обсуждали вопрос о создании аналога системы SWIFT внутри объединения. Вице-спикер Александр Бабаков подчеркнул, что новая система должна быть совместима с существующими финансовыми инфраструктурами стран-участниц. По его словам, она должна будет включать в себя интеграцию с национальными платежными системами, банками и другими финансовыми учреждениями.



Анастасия Фартыгина