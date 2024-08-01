Во Владивостоке обрушилась кровля водного комплекса «Акватория», есть пострадавшие

Во Владивостоке обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров водного комплекса «Акватория». Есть пострадавшие, сообщает прокуратура Приморья.

По предварительным данным, в результате обрушения пострадали восемь человек. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.

— Вечером 1 августа 2024 года на -2 этаже водно-бассейнового комплекса «Акватория» во Владивостоке на площади порядка 100 квадратных метров произошло обрушение металлических элементов потолка. В результате происшествия есть пострадавшие, — говорится в сообщении надзорного ведомства.