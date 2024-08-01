Число погибших в результате взрыва в Нижнем Тагиле выросло до двух

В Нижнем Тагиле произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Спасатели извлекли из-под завалов тело человека, таким образом, число погибших увеличилось до двух, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

— Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной погибшей женщины. Итого погибли два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются, — сказали в пресс-службе.

