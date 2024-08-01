«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Райли Барбером

Райли Барбер покинул хоккейный клуб «Ак Барс» — контракт с американским нападающим был расторгнут по взаимному согласию.

В прошедшем сезоне Барбер пришел в «Ак Барс» из казахстанского «Барыса», где показал высокую результативность. В сезоне 2023/2024 он набрал 11 очков (5+6) в 28 матчах за казанцев, в то время как в аналогичном количестве игр за «Барыс» его статистика составила 23 очка (10+13).

Ранее стало известно, что казанский клуб рассматривает возможность обмена американского нападающего Райли Барбера или расторжения его контракта.



Напомним, что игровой состав казанского клуба претерпевает изменения. Ряды «барсов» пополнили экс-форвард «Лады» Егор Бабенко и нападающий Александр Барабанов, который провел последние четыре сезона в Северной Америке, где выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Торонто».



Анастасия Фартыгина