Экс-форвард «Лады» Егор Бабенко перешел в «Ак Барс»

Фото: Максим Платонов

Егор Бабенко подписал двусторонний контракт с хоккейным клубом «Ак Барс», который будет действовать до конца сезона-2024/25.

27-летний нападающий, ранее выступавший за тольяттинскую «Ладу», имеет опыт участия в 156 матчах КХЛ, в которых набрал 34 очка.

Главный тренер команды Марат Валиуллин отметил, что Бабенко — универсальный игрок, способный выступать как в центре, так и на флангах, что соответствует игровой стратегии клуба. Валиуллин подчеркнул, что хоккеист усилит конкуренцию за места в составе и добавит глубину команде. Кроме того, он обладает опытом игры в системной команде и умеет строго следовать заданиям тренеров, что является важным аспектом для «Ак Барса» в текущем сезоне.

Подчеркнем, что в состав клуба вошел Александр Барабанов, подписав контракт на два года.

Анастасия Фартыгина