В Татарстане пять пациентов с лихорадкой Западного Нила проходят лечение в стационаре РКИБ
В Республиканской инфекционной больнице продолжают лечение пять пациентов с лихорадкой Западного Нила, сообщает пресс-служба РКИБ им. профессора А.Ф. Агафонова.
Состояние пациентов средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Один человек был выписан из больницы после выздоровления.
Как сообщили «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, всего в республике зафиксировано девять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.
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