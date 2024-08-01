В Татарстане пять пациентов с лихорадкой Западного Нила проходят лечение в стационаре РКИБ

Фото: Дмитрий Резнов

В Республиканской инфекционной больнице продолжают лечение пять пациентов с лихорадкой Западного Нила, сообщает пресс-служба РКИБ им. профессора А.Ф. Агафонова.

Состояние пациентов средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Один человек был выписан из больницы после выздоровления.

Как сообщили «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, всего в республике зафиксировано девять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.

Разиль Самигуллин