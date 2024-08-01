Рустам Минниханов посетил историко-археологический парк в Севастополе

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил историко-археологический парк в Севастополе. Общественное место было построено по поручению президента России Владимира Путина и располагается на территории в 24 гектара.

Рустам Минниханов в сопровождении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона осмотрел музейно-храмовый комплекс. Раис Татарстана также посетил Севастопольскую детскую школу искусств. Особое внимание Рустама Минниханова привлекла библиотека литературы по истории искусства, а так же выставка работ по направлению «Дизайн, архитектура и декоративно-прикладное искусство».

В ходе экскурсии гости также осмотрели учебные классы, актовый зал и мастерские. Раис республики рассказал, что в Казани планируется открытие центра ремесел, в которых можно было бы использовать наработки Севастопольской школы искусств.

Напомним, вчера Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Крым посетил соборную мечеть Симферополя — главную и самую большую мечеть в Крыму и в Восточной Европе. Экскурсию для раиса Татарстана провел глава Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя муфтий Эмирали Аблаев.

Разиль Самигуллин